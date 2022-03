Places en CPE: la pénurie d’éducatrices se fait encore ressentir

Si des centaines de nouvelles places en garderie ont été promises par Québec, les CPE du Bas-Saint-Laurent continuent de jongler avec une pénurie d’éducatrices.

«C’est un défi de gestion», a commenté la directrice générale du CPE l’Aurore Boréale, Annie Fraser. «Il y a beaucoup de CPE qui sont en installation temporaire qui vont ouvrir prochainement».

«Les places promises par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, n’ouvriront pas. Il n’y aura pas d’intervenantes si la tendance continue», a indiqué la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ), Valérie Grenon.

Et la relève continue de se faire attendre, alors que le taux d’inscription dans les techniques d’éducation à l’enfance demeure bas dans plusieurs régions.

Elles sont d’ailleurs en baisse constante au Cégep de Rivière-du-Loup. En 2019, 66 personnes étaient inscrites à la technique, contre 61 en 2020, et seulement 60 étudiants qui suivent cette formation cette année.

«Avant d’instaurer un nouveau programme de technique dans la même région, il faut s’assurer que les places qui sont réservées dans l’établissement soient comblées», a commenté le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Samuel Vaillancourt, en précisant du même souffle que le programme à Rivière-du-Loup est très peu contingenté.

«Notre métier a été très peu valorisé d’année en année. Est-ce que parce que c’est un métier à prédominance féminine les salaires sont très bas?», s’est interrogée Mme Grenon. «On est encore une des techniques les moins bien payées».

Pourtant, plusieurs bourses allant jusqu’à des milliers de dollars sont offertes aux étudiants. Mais là où le bât blesse, c’est au niveau du soutien accordé aux éducatrices.

«Il y a de plus en plus d’enfants avec des besoins particuliers. Au-delà des négociations, il va falloir améliorer ce volet-là. Le soutien n’est pas en place. Les sommes disponibles ne sont pas là non plus», a-t-elle avancé.

Devant la pénurie d’éducatrices, les CPE doivent être compétitifs pour attirer de la main-d’œuvre.

«On a pris des décisions qui nous amènent à offrir du temps plein, même si on en avait besoin qu’à temps partiel. On va aider avec la pédagogie, trouver des idées qui font qu’ils restent chez nous», a-t-elle soutenu.

Le ministère de la Famille n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue de TVA Nouvelles. Plusieurs centaines d’enfants sont toujours inscrits sur la Place 0-5 ans.

