Poilièvre, le Don Quichotte conservateur

Après son appui au « convoi de la Liberté », l’aspirant chef conservateur Pierre Poilièvre promet de « légaliser le sourire », étape essentielle dans la croisade qu’il mène pour permettre aux Canadiens de « reprendre enfin contrôle de leur vie ».

Liberté, contrôle de sa vie, il faut vivre dans une grotte pour ne pas ressentir un certain malaise à voir ces idéaux démocratiques ainsi instrumentalisés au Canada.

Quelqu’un a expliqué à Pierre Poilièvre ce que c’est de se battre pour la liberté et le contrôle de sa vie ? Ce n’est pourtant pas compliqué, il s’agit de se tourner vers l’Ukraine pour le comprendre.

Mais non, celui qui se prétend prêt à devenir premier ministre du Canada cherche à motiver les membres les plus crinqués du Parti conservateur.

Il leur fait miroiter ce dont ses prédécesseurs les ont privés, leur moment Trump, quitte à se lancer dans une croisade contre des moulins à vent.

Épouvantail sanitaire

Avant même la révolte des camionneurs, on savait que Pierre Poilièvre allait entrer dans la valse populiste colérique. Sa célébration de la « légalisation du sourire » en Saskatchewan en fait foi. Nouvelle étape de sa campagne anti-mesures sanitaires, même si la très grande majorité de celles-ci relèvent des provinces !

Peu importe. Plus facile de blâmer Justin Trudeau que de dénoncer le port du masque en classe maintenu par un éventuel allié comme Doug Ford.

Le calcul est cynique. Il carbure au ras-le-bol sans nuance.

Épouvantail libéral

Puisque l’ultime épouvantail, c’est Justin Trudeau, il ne fallait qu’un pas pour y associer Jean Charest.

Qu’être libéral à Québec n’ait rien à voir avec être libéral à Ottawa importe peu. La bourse du carbone à laquelle a souscrit Jean Charest est aussi horrible que la taxe sur le carbone de Justin Trudeau.

Voyez-vous, au pays de la colère populiste, on navigue à coup d’approximations.

Voilà probablement pourquoi Pierre Poilièvre ose faire miroiter que s’il était au pouvoir, le Canada serait miraculeusement épargné par la flambée des prix du pétrole. Le Canada a beau détenir la quatrième plus importante réserve de pétrole au monde, il est illusoire de s’imaginer que quelques pipelines de plus résoudraient la crise géopolitique actuelle.

Pas grave, ça marche !

Au diable la nuance

Le plus désolant dans tout ça, c’est que Pierre Poilièvre n’est pas un illuminé inculte et mégalomane. Au contraire, ses coups de gueule soulèvent des enjeux légitimes, importants.

Par exemple, le silence du gouvernement Trudeau sur l’inflation qui appauvrit chaque jour davantage de familles mérite d’être dénoncé. Des alternatives doivent être formulées. Un débat sur l’avenir des hydrocarbures au Canada alors que la planète tente de se sevrer de la Russie est plus que pertinent.

Le problème, c’est que pour gagner, Pierre Poilièvre semble avoir choisi la voie de la facilité, plutôt que la nuance et la pédagogie qu’exige le leadership dans un monde de plus en plus complexe et fracturé.