Québec investit dans les routes au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les travaux routiers au Saguenay–Lac-Saint-Jean devraient avancer au cours des deux prochaines années, Québec ayant promis d’investir plus de 258 millions $ sur les routes de la région et pour des installations aéroportuaires.

Il s’agit donc d’une augmentation de 12 % par rapport au budget précédent.

Près de 115 projets sont prévus. Parmi les plus importants se trouve le réaménagement de la route 170 à L’Anse-Saint-Jean entre les kilomètres 70 et 73. Il y aura également le remplacement du pont situé sur la route 155, au-dessus de la voie ferrée à Chambord, et la réfection du pont de la route 169 sur la rivière aux Chicots, dans le secteur Saint-Coeur-de-Marie, à Alma.

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, s’est avancée pour dire que le carrefour giratoire à Saint-Bruno était dans les plans, tout comme des travaux pour l’autoroute 70 vers La Baie.

L’aéroport de Saint-Honoré recevra aussi sa part du gâteau avec la réfection majeure de la piste principale, ce qui a réjoui le maire Bruno Tremblay.

Dans cette planification, une somme évaluée à plus de 100 millions $ servira à sécuriser le réseau routier, notamment pour donner suite à des recommandations de divers coroners.

Le directeur régional du ministère des Transports, Donald Boily, a affirmé que ses équipes en étaient à évaluer les impacts de l’inflation sur les chantiers, mais qu’elles étaient habituées à manœuvrer dans un tel contexte.

Selon lui, le ministère sera capable de passer à travers cette programmation de travaux malgré l’inflation.

La ministre Laforest a fait valoir que depuis que son gouvernement est au pouvoir, 860 millions $ ont été injectés en travaux routiers au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

