Site Molson: l’aspect patrimonial du site de l’ancienne brasserie sera sauvegardé

Le site de l’ancienne brasserie Molson, à Montréal, conférera au quartier en développement un aspect alliant héritage patrimonial et modernité.

Le consortium formé par Montoni, Groupe Sélection et Fonds immobilier de solidarité FTQ a dévoilé mercredi les grandes lignes du projet de redéveloppement de 6 millions de pieds carrés.

La première étape du projet concerne la mise en valeur de l’héritage et du patrimoine de l’îlot des Voltigeurs, la portion la plus ancienne du site, qui verra l’horloge, l’enseigne Molson et la cheminée sauvegardées pour faire partie du projet.

Après l’ilot des Voltigeurs, le démantèlement des silos devrait s’amorcer prochainement, mais les promoteurs formant le consortium précisent que deux silos, dont le plus ancien datant de 1973 seront conservés et mis en valeur dans le projet de développement.

«Nous sommes vraiment fiers de déposer aujourd'hui la première pierre de ce grand projet qui est une excellente nouvelle pour Montréal et qui contribuera à son dynamisme», a indiqué Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

«Nous nous assurerons que ce projet soit exemplaire et qu'il intégrera les caractéristiques uniques de Montréal et de la riche histoire de Molson», a mentionné Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction du Groupe Sélection.

«C'est un privilège pour nous de participer à la création d'un nouveau quartier qui fera honneur à l'héritage de l'ancienne brasserie Molson et à son histoire», a ajouté Dario Montoni, président de Montoni.

