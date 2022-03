Malgré les conditions de pluie et de chaleur que nous avons connues au cours des derniers jours, la saison de motoneige n’est pas terminée, loin de là.

« Bien souvent, lorsqu’on regarde par la fenêtre, on est porté à croire que c’est partout pareil. Dans la réalité toutefois, les choses sont bien différentes », explique Michel Garneau de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

« Le redoux a compromis les conditions dans des régions où il y avait déjà des problèmes. Si des amateurs sont prêts à se déplacer, il y a plusieurs endroits qui offrent toujours d’excellentes conditions. Même dans les régions qui touchent à la Vallée du Saint-Laurent comme Chaudière-Appalaches, il y a des montagnes et plusieurs endroits qui sont plus élevés, où les conditions sont exceptionnelles », ajoute-t-il.

Un seul petit hic pour ce spécialiste, la connexion entre les régions.

« Il est certain que l’interconnexion entre les régions peut être comprise à certains endroits, mais dans l’ensemble, ça roule encore. »

DES RÉGIONS CHOYÉES

Plusieurs régions ont reçu beaucoup de neige permettant de belles randonnées aux amateurs.

« Il est certain que plus on va vers le nord, la neige est au rendez-vous. Ils ont reçu des quantités de neige très appréciables », affirme M. Garneau.

« Dans des régions comme la Gaspésie, les bénévoles ne suffisent pas à la tâche pour entretenir les sentiers, avec toute la neige qui tombe. En Haute-Mauricie et en Abitibi, c’est le paradis de la neige. Un de mes amis m’a envoyé une photo de lui, en Abitibi, alors que, descendu de sa motoneige, il avait de la neige aux épaules. Ça prouve, hors de tout doute, qu’il y a toujours de la neige à plusieurs endroits », continue M. Garneau.

« Pour avoir le meilleur portrait possible, j’invite les motoneigistes à consulter la carte interactive de la Fédération pour faire le point sur ce qui se passe un peu partout. C’est pour cette raison que je dis aux motoneigistes que la saison est loin d’être terminée. »

Malgré les conditions qui sont exceptionnelles, présentement, à bien des endroits, les sentiers sont quasi déserts.

« Ce qui est bizarre, c’est que les meilleures conditions de sentiers sont au printemps et que les motoneigistes ne sont pas dans les sentiers », poursuit M. Garneau.

« On dirait que les amateurs ont épuisé leur budget motoneige pour l’hiver. En début de saison, les gens ont hâte. Ils circulent en sentiers aussitôt qu’ils en sont capables. Souvent, les conditions ne sont pas toujours évidentes alors que présentement, avec des conditions excellentes, ils ne sont pas au rendez-vous. Encore une fois, je le répète, si des amateurs sont prêts à se déplacer pour atteindre le point de départ de sentiers dans les régions choyées, ils vont profiter pleinement de leurs randonnées. »

UNE AUGMENTATION MARQUÉE

La meilleure source d’informations pour avoir le portrait du monde de la motoneige, ce sont les immatriculations.

« En consultant les chiffres publiés par le gouvernement sur le nombre d’immatriculations de motoneige, on voit qu’il y a eu une augmentation très importante de 16 % depuis trois ans », indique l’expert.

« Au 31 décembre 2021, le chiffre était de 234 061 immatriculations par rapport à 222 700 à pareille date en 2020 et 207 999 en 2019 ainsi que 201 732 en 2018. Cette situation s’explique par le retour de vieux motoneigistes ou encore des nouveaux, qui n’avaient pas pris contact avec la motoneige d’aujourd’hui. Ils ont aussi pris conscience de la qualité du réseau de sentiers et de l’accès aux services qui font dire à bien des experts que c’est le meilleur au monde. »