Une deuxième saison encore plus «mordante» pour la comédie «Le bonheur»

C’était un secret de Polichinelle: la comédie «Le bonheur» reviendra pour une deuxième saison à TVA en janvier prochain et l’auteur François Avard promet une suite encore plus «mordante».

Véritable succès populaire, la série millionnaire (les chiffres confirmés de Numeris font état d’une moyenne de 1,9 million de téléspectateurs lors du premier épisode le 5 janvier dernier) va donc se poursuivre au-delà de la conclusion de la première mouture, diffusée ce mercredi.

L’auteur François Avard, qui signe les textes avec Daniel Gagnon, a dit à l’Agence QMI qu'il compte se payer la traite étant donné qu’il n’y a pas eu de «levées de boucliers» relativement au ton et aux thèmes abordés jusqu'ici.

«On va aller plus loin, même beaucoup plus loin dans le mordant. Il n’y a pas eu de grosses réactions sur ce qu’on a fait, alors, diable, on se dit qu’il faut aller plus loin parce que ce qu’on espère toujours, c’est de [brasser] le monde», a-t-il relaté, en révélant que les trois premiers épisodes de la suite sont déjà écrits.

«Le monde est capable d’en prendre pas mal plus qu’on pense. Peut-on encore tout dire en humour? Je pense que oui! On cherche bien gros des affaires qu’on ne pourrait pas dire pour, nous, les dire. On pourrait tomber dans la vulgarité, mais on essaie d’aller choquer plus avec des phénomènes de société. [...] On veut choquer par ce qui est dit et non par ce que l’on montre. Choquer par des réflexions, le monde qui nous entoure, le wokisme, le racisme, la diversité, plus que dans la vulgarité gratuite.»

Il est où le bonheur, il est où?

François (Michel Charette) et Mélanie (Sandrine Bisson) ont de grandes décisions à prendre concernant leur avenir dans la finale de mercredi. Leur vie est devenue un véritable enfer depuis que François a quitté son poste d'enseignant pour aller vivre à la campagne, imposant ce projet à sa douce et à leur fils Étienne (Sam-Éloi Girard), accro des réseaux sociaux.

Joël Lemay / Agence QMI

Et comme c’est la belle-mère malcommode Carole (Louise Bombardier) qui a financé l’achat de la fermette familiale, baptisée la cuvette, il faut bien la rembourser.

François Avard a dit que la couple va demeurer à la campagne où «il va s’enfoncer encore plus profondément» dans son cauchemar exempt de tranquillité. François et Mélanie vivent en effet à proximité d’une porcherie très nauséabonde, sur un terrain où Hydro-Québec a un droit de passage (incluant leurs toilettes et leur frigidaire!) et où VTT et ski-doo font retentir leurs moteurs à qui mieux mieux.

Karol-Ann de retour!

Tous les personnages principaux seront de retour, y compris le complotiste Jocelyn (Guillaume Cyr) ainsi que les anciens collègues de François à l'école, que l’on pense à Serge (Laurent Paquin), Daniel (François Chénier), Éric (Marc Fournier) ou Judith (Marie-Joanne Boucher).

«Il y a des personnages qui, normalement, ne reviendraient pas, mais on les a tellement aimés qu'ils seront de retour», a indiqué l'auteur, parlant notamment de la courtière immobilière franchement rigolote Karol-Ann Lapoynte-St-Jacques (Monika Pilon), qui héritera d'une partition plus généreuse. Karol-Ann a même été embauchée par Patrick Huard lors de la mise en vente de son condo de «La Tour», traversant ainsi dans une autre émission de TVA. L’acheteur ou l’acheteuse que dégotera Karol-Ann succédera à Patrick à la barre de ce rendez-vous quotidien consacré aux discussions franches et ouvertes.

Produite par Aetios Productions, en collaboration avec TVA et Québecor Contenu, la comédie «Le bonheur» est diffusée chaque mercredi, à 21 h 30. La conclusion de la première saison a lieu ce soir.