Une enfant illégitime pour Jerry Jones?

Le rendement des Cowboys de Dallas n’est plus la seule cause de tracas de leur propriétaire Jerry Jones. Une femme du nom d’Alexandra Davis a intenté une poursuite au civil afin de réclamer sa place parmi les héritiers de l’homme d’affaires.

C’est du moins ce que le quotidien The Dallas Morning News a indiqué, mercredi. Alexandra, 25 ans, serait le fruit d’une relation extraconjugal entre sa mère Cynthia et le milliardaire. Jones est marié à Eugenia depuis 1963 et trois enfants sont issus de ce mariage, tandis que la naissance d'Alexandra a causé le divorce de sa mère après un test de paternité négatif.

Cynthia Davis et Jones en seraient venus à une entente depuis la naissance d’Alexandra pour que l’identité du père reste secrète en échange d’une aide financière substantielle. Les deux femmes ont d’ailleurs participé à la dernière saison de la téléréalité locale «Big Rich Texas».

Or, cette entente stipule qu’Alexandra ne peut tenter d’établir l’identité de son père par quelque moyen que ce soit. C’est cette clause en particulier, de même que certaines autres qui sont contraignantes pour elle, qu’elle tente de faire invalider par la justice.

Jones a acheté les Cowboys en 1989 pour la somme de 140 millions $. La valeur de l’équipe était évaluée à 6,5 millions $ en 2021 par le magazine Forbes.