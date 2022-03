Au Québec, «La vigne est belle»

Pionniers du nouveau monde du vin, les viticulteurs québécois connaissent un engouement extraordinaire pour leurs récoltes ces dernières années, ce qui leur fait voir qu’ici aussi «La vigne est belle».

Au cœur de cette nouvelle série documentaire de Télé-Québec, les producteurs de vin québécois ont partagé pendant un an leur quotidien au réalisateur Pascal Brouard, lui-même né en France un jour de vendange dans une famille de viticulteurs.

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

Ce dernier a documenté au fil des quatre saisons le train-train quotidien de cinq producteurs de vin québécois, qui témoignent des enjeux humains et professionnels qu’ils vivent.

Arrivé au Québec il y a plus de 30 ans, le réalisateur de cette série est toujours aussi curieux et ému d’échanger avec ces passionnés de la vigne, qui combattent chaque jour les éléments et qui parviennent à fabriquer un produit équivalant à celui des grands vins européens qui ont plus de 300 ans d’histoire et de savoir-faire.

Bien que certains cépages se cultivent mieux au Québec, le gel, en particulier le gel printanier, demeure l’ennemi numéro un des vignes, dont certains le considèrent comme un véritable Voldemort (seigneur des ténèbres).

Dans cette série documentaire, réalisée sous différents angles, dont la nordicité, la permaculture, la biologie, la chimie du vin et la ruralité, il est également question des différentes méthodes de culture, de récolte et de fabrication des vins, en accord avec les différentes philosophies des vignerons.

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

Certains préféreront intervenir le moins possible au niveau du sol, d’autres sont beaucoup plus biodynamiques tandis que d’autres préféreront opter pour le côté ancestral de l’agriculture et utilisent par exemple les animaux, comme les poules et les moutons, qui agissent à titre de pesticides et fertilisants naturels.

«La vigne est belle» plonge le téléspectateur dans cet univers riche et en pleine effervescence des artisans qui produisent des cuvées à la fois réputées et convoitées.

La série documentaire de Télé-Québec, produite par Zone3, est présentée les jeudis à 20 h, à compter du 17 mars.