Brooke M. Henderson à deux coups du sommet

Les rondes à bas pointage ont été nombreuses à la première ronde du Tournoi Honda de la LPGA, jeudi, à Chonburi, en Thaïlande. La Canadienne Brooke M. Henderson a été parmi les meilleures en remettant une carte de 65 coups (-7).

Cette performance de l’Ontarienne lui confère le cinquième rang à égalité avec cinq autres golfeuses. Henderson a totalisé huit oiselets et un seul boguey à sa première sortie sur le Pattaya Old Course du Siam Country Club.

La seule représentante de l’unifolié en action à ce tournoi a terminé sa ronde en retranchant un coup à la normale aux quatre derniers fanions.

Le trio de tête est composé de la Japonaise Nasa Hataoka, de l’Allemande Esther Henseleit et de l’Australienne Su Oh, qui ont joué 63 (-9). Elles ont toutes réalisé un parcours sans faute marqué de neuf oiselets.

L’événement thaïlandais, qui fête sa 15e édition, avait couronné une championne du pays l’an dernier. Après une édition annulée en raison de la pandémie de COVID-19, Ariya Jutanugarn avait terminé au sommet en vertu d’un cumulatif de -22. Elle a toutefois remis l’une des pires cartes de la journée, jeudi, frappant la balle 74 (+2) fois.