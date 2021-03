Comment améliorer la qualité de l’air à la maison?

Saviez-vous que l’air ambiant serait jusqu’à 10 fois plus pollué à l’intérieur des maisons qu’à l’extérieur ? Cette mauvaise qualité de l’air serait d’ailleurs responsable de plusieurs troubles de la santé, dont l'asthme, particulièrement chez les enfants.

La situation actuelle n’est rien pour aider. En confinement, les gens se retrouvent plus que jamais entre les mêmes murs. Il peut en résulter une prolifération de bactéries, de poussières, de contaminants, de germes et d’allergènes dans l’air.

De plus, la saison froide contribue malgré elle à l’appauvrissement de la qualité de l’air : les fenêtres sont rarement ouvertes et les pièces ne sont pas suffisamment aérées.

Cette réalité est d’autant plus inquiétante quand on sait qu’une partie de la population est déjà fragilisée par la pollution atmosphérique : environ 40 millions de Nord-Américains souffriraient de problèmes respiratoires alors que 50 millions seraient aux prises avec des allergies.

Une solution portative pour améliorer la qualité de l’air

Pour améliorer la qualité de l’air, les purificateurs d’air ont fait leurs preuves. Il s’agit d’appareils portatifs compacts — et au look agréable qui plus est — qui peuvent assainir l’air et neutraliser les mauvaises odeurs ainsi que le nombre de bactéries et de composés organiques volatiles dans les maisons.

À cet effet, l’entreprise québécoise Cyclo Vac, basée à Blainville sur la Rive-Nord de Montréal, propose, entre autres, deux purificateurs d’air portatifs. Conçus avec une technologie d’avant-garde, ils utilisent une lumière UVC qui détruit 99,97 % des polluants. Ils peuvent ainsi purifier l’air d’une pièce aussi vaste que 1500 pieds carrés.

Où installer un purificateur d’air?

Certains purificateurs d’air centraux s'ajoutent facilement à un échangeur d'air ou à un système de chauffage central. Quant aux purificateurs d’air portatifs, ils sont déplaçables d’une pièce à l’autre.

Idéalement, le purificateur d’air doit être placé près d’une porte afin qu’il transforme l’air pollué à la source. Les zones où les occupants passent beaucoup de temps sont à privilégier. Pensons par exemple à une chambre où les gens dorment en moyenne 8 heures par jour. Il s'agit sans conteste d'une pièce où l'effet d'un purificateur d'air est particulièrement marqué.

À cet égard, un appareil comme le Cyclo UV 310 s’installe aisément d’une pièce à l’autre. Facile d’utilisation grâce à son arrêt programmable, à son écran tactile et à son contrôle à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, il n’y a qu’à laisser son système de détection intelligent fonctionner afin qu’il analyse l’air et s’active au besoin.

Quand remplacer le filtre?

Au fil du temps, les filtres s’encrassent et perdent de leur efficacité. Il est donc recommandé de les changer au moins tous les 6 mois, voire encore plus si les occupants passent des périodes prolongées dans la propriété – , et ce, en ville comme à la campagne.

Question de savoir quand le moment est venu, certains purificateurs d’air portatifs comme le Cyclo UV 510 ou le Cyclo UV 310 indiquent lorsque le filtre est saturé grâce à un petit témoin. L'application pour téléphone intelligent signale aussi le moment où il faut changer le filtre.

Enfin, vivre dans un environnement sécuritaire où l’air est de qualité, sans poussières et sans allergènes est un gage de bonne santé. Pour en apprendre plus sur les purificateurs d’air Cyclo UV, visitez cyclouv.com ou un marchand autorisé.