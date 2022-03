Du beau temps en attendant une grosse tempête pour samedi

Du temps ensoleillé et des températures à la hausse sont à prévoir pour les journées de jeudi et vendredi, en attendant une colossale tempête hivernale qui balayera le sud et l’est du Québec.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) pour ces secteurs qui recevront d’importantes accumulations de neige mêlées à de la poudrerie.

«Un important système météorologique en provenance du Texas fera son entrée sur le sud du Québec samedi et atteindra l'est du Québec en soirée», a indiqué l’agence fédérale.

En raison du redoux, la neige risque de se transformer en pluie verglaçante ou même en pluie pour les secteurs de l’est de province, notamment en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent.

En attendant, le temps sera généralement ensoleillé avec parfois des nuages passagers à Montréal et la vallée du fleuve Saint-Laurent avec un mercure toujours à la hausse.

En Estrie, en Beauce et à Québec, le ciel sera généralement nuageux, mais les températures seront clémentes jusqu’à la fin de semaine, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans l’est de la province, on prévoit une alternance de soleil et de nuages et des températures saisonnières avec de vents de 20 km/h, voire des rafales de 40 km/h par endroits.