Encore une épée de Damoclès au-dessus de l’usine de La Pocatière

Il y a quelques jours, le logo de Bombardier a été décroché de l’usine de La Pocatière et remplacé par celui d’Alstom, marquant le début d’un temps nouveau. Mais à l’intérieur des installations, les contrats sont rares et le nombre d’employés est à son plus bas.

Bien loin sont les grandes années où les 600 employés travaillaient sur les voitures du métro de Montréal, les wagons Azur, à l’époque où l’usine appartenait encore à Bombardier.

De 300 employés en 2020, ils sont maintenant 150 à travailler de façon permanente aux installations du Bas-Saint-Laurent après les nombreuses mises à pied de l’an passé.

« Le niveau d’emploi est à son plus bas et, chaque fois qu’il y a des mises à pied, il y a aussi des travailleurs qui partent et qui se replacent ailleurs », se désole Louis Bégin, président de la Fédération de l’industrie manufacturière de la CSN, en entrevue avec Le Journal.

Dans les dernières années, l’usine de La Pocatière a vu plusieurs contrats lui filer sous le nez, notamment le REM de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un autre de Via Rail et des trains d’exo (voir autre texte plus bas).

« Tout cela a fait mal. On devait aussi changer les MR-73 du métro de Montréal et ça n’a pas vu le jour. Ce sont des contrats qui auraient aidé l’usine », analyse M. Bégin.

Quelques signes positifs

Malgré l’incertitude, il y a quelques signes positifs. Le mois passé, le grand patron du groupe, Henri Poupart-Lafarge, est venu à La Pocatière et a souligné son intention d’en faire son usine phare en Amérique du Nord.

« Ce sont des paroles, on a hâte de voir la concrétisation, mais c’est positif. Il faut dire qu’il y a les contrats ici au Québec, on peut aussi aller en chercher ailleurs », assure M. Bégin.

Alstom explique les « variations du niveau d’emploi » par la fin de la livraison des trains Azur et par la préparation visant à accueillir les prochains projets confirmés comme celui du TTC, le tramway en surface de Toronto et le Sky Train de Vancouver.

« Ces activités débuteront au troisième trimestre 2022 et nous permettront de ramener le nombre d’employés à La Pocatière à environ 400 d’ici la fin de l’année », a souligné la porte-parole Marilena Varano.

Lors de la vente de Bombardier à Alstom, Québec avait obtenu la garantie d’une expansion des activités à La Pocatière et à Sorel. Malgré tout, Alstom a fermé cette dernière usine en 2021.

Modernisation prévue

Québec mise toutefois sur La Pocatière et a annoncé un prêt de 56 millions pour moderniser l’usine. L’an passé, le premier ministre Legault et son ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avaient aussi applaudi le transfert du siège social des Amériques à Saint-Bruno.

« Alstom sera bien positionnée pour tirer parti des prochains projets et obtenir des contrats. Le gouvernement souhaite que ces contrats offrent un maximum de retombées au Québec », a souligné Jean-Pierre d’Auteuil, porte-parole du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Des rendez-vous manqués et des promesses rompues

Ottawa vient tout juste de lancer un appel de propositions concernant son projet de train à grandes fréquences (TGF) opéré par VIA Rail entre Québec et Toronto. Mais à l’usine d’Alstom, on a encore à l’esprit le dernier contrat perdu malgré les promesses du fédéral.

« Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués, comme le contrat de VIA Rail. Le ministre Garneau a tout envoyé à Sacramento avec Siemens alors qu’il était venu à l’usine nous dire qu’il y aurait des gros contrats », déplore Louis Bégin, président de la Fédération de l’industrie manufacturière de la CSN.

Quelques mois plus tard, l’ancien patron de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano, avait été recruté par Siemens, avait rapporté Le Journal en 2020.

Une décision épouvantable

« La décision d’Ottawa, ç’a été pathétique, épouvantable. D’autant plus qu’il n’y avait pas d’obligation de faire le contrat aux États-Unis, en Californie », lance M. Bégin.

Le REM de l’Ouest fabriqué par les Indiens et les trains d’Exo assemblés en Chine sont aussi des occasions ratées pour les travailleurs d’Alstom.

« Faut revoir l’ensemble de la façon qu’on donne nos contrats. Ça n’a pas de bon sens. Regardez seulement l’empreinte carbone du REM, ça va prendre 10 ans avant d’être carboneutre », croit-il.

Cette fois-ci, Alstom a bien l’intention d’avoir sa part du gâteau dans le nouveau contrat d’Ottawa. Contactée par Le Journal, l’entreprise va vraisemblablement faire partie du processus.

« Nous prendrons connaissance de la documentation, mais d’emblée nous avons l’intention de participer. Alstom fera notamment valoir son expérience quant à des projets similaires aux États-Unis et en Europe », a souligné une porte-parole.