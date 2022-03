Essais hivernaux: une histoire de... pontons

Elle a su bien cacher son jeu lors des trois premières journées des essais hivernaux de Formule 1 tenus à Barcelone le mois dernier, mais c’était sans savoir que Mercedes préparait une petite surprise à ses concurrents pour la suite des choses.

L’écurie allemande a amorcé aujourd'hui la deuxième ronde de ces essais préparatoires, à Bahreïn, avec une livrée fort différente et surtout pratiquement dépourvue de pontons sur les flancs de sa monoplace.

Cette disposition inédite n’a pas tardé à alimenter les discussions dans le paddock à une semaine de la présentation du premier Grand Prix de la saison 2022, qui sera disputé le 20 mars sur le circuit de Sakhir.

Si les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de son nouveau coéquipier George Russell n’ont pas fracassé le record du tour aujourd'hui, elles ont évidemment retenu l’attention. Les deux pilotes n’ont réalisé que les 11e et 9e chronos les plus rapides de la journée respectivement.

La démarche ne visait certes pas à rouler à la limite, mais d’évaluer le comportement de la voiture. Impossible non plus de savoir, comme c’est toujours le cas lors de ses essais hivernaux, quelle était la quantité de carburant préconisée à bord.

Un dirigeant intrigué

La nouvelle silhouette de la Mercedes W13 n’a pas seulement attiré le regard des autres équipes, mais aussi celui des hautes instances de la F1 dont son directeur sportif, qui a reconnu qu’il ne s’attendait pas à une telle... innovation.

« Nous allons étudier la situation, a fait savoir Ross Brawn, en entrevue sur le site officiel de la F1, pour nous assurer que ces pontons [réduits à leur plus simple expression] respectent les objectifs de la nouvelle réglementation technique mise de l’avant cette année.

« Il reste aussi à savoir si ce changement aura des effets bénéfiques sur les performances de la voiture. C’est quand même intrigant...»

Lesdits pontons sont non seulement presque inexistants, mais les structures latérales sont utilisées comme des éléments aérodynamiques, comme l’ont fait remarquer nos confrères d’Eurosport.

Aucune inquiétude, dit Wolff

Mercedes risque aussi de se mettre à dos ses rivales les plus directes, dont évidemment Red Bull. Son directeur, Christian Horner, aurait confié à un journaliste allemand que ce concept était « contraire à l’esprit du règlement... »

De son côté, Toto Wolff affirme n’avoir d’inquiétude sur la légalité des pontons de sa monoplace. Selon le patron de l’écurie Mercedes, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) aurait accordé son feu vert pour cette innovation.

Gasly au sommet

Cette quatrième de six journées d’essais hivernaux a été dominée par le Français Pierre Gasly, qui, au volant de son AlphaTauri, a bouclé son tour le plus rapide en 1 min, 33,902 s. Les deux Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc ont suivi dans l’ordre.

Quatrième au tableau, Lance Stroll s’est pointé à huit dixièmes de seconde du meneur. Le Québécois a réalisé son temps le plus rapide au volant de sa Aston Martin chaussée de gommes tendres (C4), donc plus performantes, comme Gasly d’ailleurs.

Résultats

Essais hivernaux de F1 | Circuit de Bahreïn