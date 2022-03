Fausse alerte à la bombe dans un vol d’Air Canada: deux passagères racontent ce moment angoissant

Passagères du vol reliant Punta Cana à Montréal qui a été cloué au sol et repoussé en raison d’une alerte à la bombe, deux jeunes femmes racontent leur mésaventure.

• À lire aussi: Un vol d'Air Canada perturbé par «la plus belle fille au monde»

Bien que Léa Schacht et Shawna Chatterton-Jérôme aient finalement pu regagner le Québec saines et sauves, elles ont tout de même avoué avoir vécu des émotions fortes en entrevue à l’émission de Denis Lévesque.

Pour elles et les autres personnes à bord de l’avion, tout a commencé lorsque plusieurs passagers ont reçu des photos de bombe via AirDrop, ce système qui permet le partage d’images entre des appareils d’Apple.

«J’ai eu une notification de "la plus belle veut vous envoyer une photo", alors j’ai accepté et c’était une photo de la bombe, mais c’était comme un dessin animé. Je n’ai pas vraiment pensé plus et j’ai juste éteint mon téléphone», a raconté Léa Schacht.

«Il y avait beaucoup de "criage" qui se passait derrière nous et on pensait que c’était plus en rapport avec qu’est-ce qui se passait avec les sièges et que c’était pour ça qu’il y avait plein (d’agents) de sécurité et d’agents de bord qui allaient en arrière», a indiqué Shawna Chatterton-Jérôme.

Toutefois, même si les deux invitées de Denis Lévesque ont fait fi de l’image de bombe, d’autres passagers ont pris la chose beaucoup plus au sérieux.

«Le mot commençait à se partager un peu dans l’avion et là on entendait "Air Drop" donc là le monde a commencé à parler plus (...) ça commençait à paniquer tout le monde», a ensuite expliqué Shawna Chatterton-Jérôme.

Les responsables du vol ont finalement décidé de repousser le décollage, les passagers se retrouvant coincés à bord de l’appareil pendant au moins deux heures sans savoir ce qui se passait.

Ces derniers ont finalement été évacués de l’avion alors que le vol était annulé.

Selon des témoins, trois passagères du vol qui seraient à l’origine de la vilaine blague auraient été interceptées par la sécurité de l’aéroport à ce moment.

Pendant ce temps, des passagers ont été fouillés et une escouade canine a même été appelée sur les lieux afin de détecter la présence d’explosifs.

«Il y avait les chiens (...) on s’est tous mis en ligne et ils ont tous reniflés nos bagages puis on a été renvoyés à la sécurité. Donc il fallait refaire une autre sécurité avec tous nos bagages à main» a relaté Shawna Chatterton-Jérôme.

Vol de retour haut en émotions

S’attendant à un vol de retour plus paisible, les deux invitées ont cependant eu la vilaine surprise de croiser les femmes à l’origine de la fausse alerte à l’aéroport juste avant l’embarquement.

«Quand on a été faire le check-in encore pour donner nos bagages, on a remarqué que les filles étaient là aussi et elles donnaient leurs bagages en même temps que nous. Déjà là, ça commence à reprendre la panique un petit peu», a souligné Shawna Chatterton-Jérôme.

Finalement, les trois suspectes ont pris un autre avion privé et tout s’est bien passé sur le vol de retour.

Pour voir l'intégrale de l'entrevue, cliquez sur la vidéo ci-dessus.