Feu vert aux bals de finissants: des jeunes heureux et impatients de vivre leur moment

Il y avait beaucoup de sourires dans les écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, jeudi, après que Québec a donné le feu vert au retour des bals de finissants.

Les élèves de secondaire 5 attendaient cette annonce avec impatience.

«Après les deux ans qu’on a vécus avec la COVID, là au moins une bonne nouvelle. Ça fait vraiment du bien pour tout le monde», a affirmé Jacob Parisée, finissant et membre du comité organisateur du bal de l’école Dominique-Racine, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Il a appris jeudi que le bal de son école pourra bel et bien avoir lieu le 17 juin prochain.

«Surtout qu’on a su qu’on allait pouvoir être accompagné. Ça, ça a été une très grande nouvelle aussi parce qu’on avait peur de ne pas pouvoir être accompagné de nos copains ou amis», s’est réjoui Gaïa Gervais, qui est aussi finissante et membre du comité organisateur de l’événement.

«J’avais plein d’amies qui me montraient leur robe et me disaient : "Ah! je vais acheter elle s’il y a un bal!" Je suis vraiment contente... Il y a du monde qui rêve de ça depuis qu’elles sont toutes petites. Je connais des filles qui économisent leur argent depuis le primaire pour acheter leur robe», a ajouté Gaïa, qui est heureuse d’apprendre qu’elle pourra porter sa robe qui est déjà achetée.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule. De nombreuses finissantes ont magasiné et choisi leur robe depuis déjà plusieurs mois.

«À l’automne, on sentait vraiment le désir des filles d’acheter leur robe, coûte que coûte, peu importe ce que les mesures annonceraient. Mais là, on est heureuse parce que les robes qui ont été achetées vont être portées, les filles vont pouvoir danser et célébrer», a indiqué Roxane Leblanc, copropriétaire de la boutique Diadaime de Saguenay.

Le retour des bals de finissants fait aussi des heureux dans les hôtels, où les salles de réception pourront reprendre vie.

«On parle environ entre 15 et 20 bals autant secondaires, cégeps, qu’universitaires. On est super heureux que ça rouvre à pleine capacité. On est prêt à accueillir ces gens-là... Très heureux pour les étudiants, étudiantes, qui enfin pourront célébrer cette étape-là qui est tellement importante pour eux», a affirmé le copropriétaire de l’hôtel Le Montagnais, Jean-Benoit Gilbert.