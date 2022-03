«Ici se croisent le paradis pis l’enfer»: un Mauricien participe à une course internationale de traîneau à chiens

Les derniers jours ont été particulièrement éprouvants pour un pilote d’attelage de St-Tite qui participe cette semaine à l’Iditarod, une course internationale de traîneau à chiens de 1600 kilomètres à travers les montagnes de l’Alaska.

«La “trail” est affreuse», a partagé d’emblée Martin Massicotte, lorsque joint par téléphone lors de son arrêt obligatoire de 24 heures à McGrath. «Je n’aurais jamais pensé être capable de passer dans des conditions aussi pénibles que ça avec les chiens. Des conditions pas de neige, tu roules sur la terre, sur la gravelle, sur des lacs, la glace bleue, les vents qui poussent les chiens.» La Gorge de Dazel a été particulièrement difficile. Certaines ascensions et descentes étaient tout près de la verticale. «J’ai pensé passer par-dessus la poignée du traîneau.»

Malgré les défis, Martin Massicotte profite de chaque seconde de son périple. Les paysages y sont à couper le souffle. «Ici se croisent le paradis pis l’enfer. Y’a des bouts, tu es entouré de montagnes blanches, tu voudrais n’être nulle part ailleurs. C’est le paradis. Mais quand tu montes, tu descends, tu passes un ruisseau à l’eau claire, c’est plus du côté de l’enfer», a avoué le Mauricien en riant.

Il devrait avoir l’occasion de faire le plein de beaux paysages au cours des prochains jours puisque le terrain y sera beaucoup moins accidenté jusqu’à la mer de Béring. Les chiens sont en forme et aimeraient courir plus vite, mais leur maitre entend bien les retenir. «Pour l’instant, le but c’est de finir la course avec des chiens en santé, peu importe la position.»

Le représentant du chenil des Patriotes est le premier représentant du Québec à cette course mythique. D’autres Québécois d’origine l’ont déjà fait, mais résidaient au Yukon, ou en Alaska.