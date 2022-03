Incendie: ils risquent leur vie pour sauver des résidents

Une dizaine de policiers de Montréal envahis par l’adrénaline ont vraisemblablement sauvé des vies samedi soir en intervenant sans équipement à l’intérieur d’un bâtiment en flammes.

• À lire aussi: Côte-Saint-Luc: des policiers sans équipement de protection évacuent un immeuble en feu

L’équipe de nuit du poste de quartier 9, situé dans Côte-Saint-Luc, venait tout juste de commencer son quart de travail lorsque l’appel est entré vers 23 h.

Photo Martin Alarie

Un incendie venait d’éclater dans un vaste immeuble résidentiel d’environ 300 résidents, situé à un peu plus de 100 mètres de leur lieu de travail.

« Quand on est arrivés, on a tout de suite vu les flammes qui sortaient du bloc, lance le sergent Marc-André Lavoie. Les pompiers n’étaient pas encore arrivés, l’alarme de feu ne sonnait pas et on ne voyait pas vraiment de gens évacuer, alors on est allés à l’intérieur pour faire sortir tout le monde. »

Quelques instants plus tard, presque toute l’équipe de nuit s’est rendue sur les lieux afin de prêter main-forte aux collègues et aider à l’évacuation des résidents.

En danger

Même s’ils ont définitivement mis leur vie en péril en pénétrant dans un immeuble en flammes sans masque d’oxygène ni uniforme à l’épreuve du feu, les policiers avouent ne pas y avoir trop pensé sur le moment.

« Tu n’entres pas là en te disant que tu vas mourir, dit l’agent Simon Boulais. Personne ne s’est posé de questions. C’était un team work de malade ! »

À un certain moment, la fumée était si épaisse que les agents ne voyaient même pas devant eux.

« On ne s’en rendait pas compte sur le coup, mais on a respiré beaucoup de fumée, dit l’agente Kelsey Ménard. À la fin, quand j’ai enlevé mon masque [de procédure], il était noir, quand je me mouchais, c’était complètement noir. »

Des vies sauvées

Des personnes âgées ont été escortées jusqu’à l’extérieur et une femme à mobilité réduite a été carrément soulevée dans son fauteuil roulant par quatre policiers et descendue par la cage d’escalier.

« On ne le saura jamais vraiment, mais on a sûrement sauvé des gens », dit le sergent Lavoie.

Au final, cinq policiers ont été amenés à l’hôpital après avoir été incommodés par la fumée. Ils se portent désormais tous bien. Les résidents évacués n’ont pas été blessés.

L’incendie a été causé par un chauffage d’appoint, ont confirmé aujourd'hui les pompiers de Montréal.