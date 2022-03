Jeux paralympiques : une fin amère pour Alexis Guimond

(Sportcom) Quelques jours après avoir remporté la médaille de bronze au super-G, le skieur québécois Alexis Guimond a éprouvé des ennuis au slalom géant en catégorie debout, jeudi, aux Jeux paralympiques de Pékin.

• À lire aussi: Brian McKeever ajoute à sa légende

• À lire aussi: Indian Wells: la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit sur le court

Le Gatinois s’est fait piéger lors de sa première descente et a été éliminé après une sortie de piste.

« Le parcours était très difficile, a-t-il commenté. C’était très serré dans les virages et les conditions de neige étaient loin d’être idéales.»

«J’ai perdu ma ligne et j’ai essayé de compenser pour revenir, mais je me suis fait prendre dans les bosses, a analysé l’athlète de 22 ans, qui aurait voulu conclure ses deuxièmes Jeux paralympiques sur une meilleure note. J’ai été déporté un peu trop loin et je n’ai pas été capable de revenir pour franchir la porte.»

Il lui faudra peut-être quelques heures, voire quelques jours, mais Guimond assure qu’il pourra dresser un bilan positif de son passage en Chine.

« Je suis fatigué présentement et c’est sûr que c’est difficile de voir ce qu’il y a de bien, mais je peux dire que je suis fier de mes Jeux, a-t-il indiqué. J’ai bien skié en général et je suis très content d’avoir gagné une médaille.

« Ç’a été un très long cycle paralympique de quatre ans et c’est décevant de finir comme ça. Je sais que j’aurais pu faire mieux, mais c’est la vie et ça arrive, malheureusement.»

À voir aussi