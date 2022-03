La mairesse de Drummondville sous enquête

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, ferait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec (SQ).

• À lire aussi: Affaire Gosselin-Mélançon: la Ville de Québec demande à la Commission municipale de vérifier s'il y a eu des manquements éthiques

Une plainte de menace a été déposée contre elle pour des propos qu’elle aurait tenus dans le cadre de la démarche de syndicalisation des employés de la MRC de Drummond.

Stéphanie Lacoste a été élue mairesse de Drummondville le 7 novembre dernier. Elle est aussi préfète de la MRC de Drummond.

«Depuis la dernière élection et l’arrivée en poste de la nouvelle préfète et la préfète adjointe, les relations de travail se dégradent. C’est un climat tendu et malsain», témoigne un employé qui tenait à préserver son anonymat.

Le 1er février dernier, le directeur général Gabriel Rioux a été congédié. À la Suite de ce congédiement, les employés se sont dotés d’une accréditation syndicale. C’est dans ce contexte que Stéphanie Lacoste aurait tenu des propos menaçants envers les personnes à l’origine de cette démarche de syndicalisation.

Une source confirme à TVA Nouvelles avoir déposé une plainte à la Sûreté du Québec contre Mme Lacoste et une autre source affirme avoir été rencontrée par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire.

La Sûreté du Québec n’a pas confirmé ces informations.

Congédiement contesté

Dans la lettre de fin d’emploi acheminée à l’ex-directeur-général de la MRC Gabriel Rioux, la préfète Stéphanie Lacoste écrit : «Force est malheureusement de constater que vous vous êtes particulièrement écarté des devoirs qui sont les vôtres en de multiples occasions, le tout ayant pour effet de vous aliéner la confiance du Conseil des maires et mairesses.»

Gabriel Rioux conteste son congédiement devant le Tribunal administratif du travail.

«Mon client croit qu’il y a de la petite politique qui est en train de se faire, indique son avocat Me Marc Boudreau. Quant à moi, il n’y a rien qui justifiait un congédiement avec les faits qu’on me présente.»

«On ne comprend toujours pas pourquoi M. Rioux a été congédié, il faisait un excellent travail et tout allait bien», indique un autre employé, qui désire également rester anonyme.

À VOIR AUSSI...