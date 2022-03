La pandémie n’est pas responsable de tout

Je suis un citoyen lambda, ni plus riche ni plus pauvre que les autres, bien dans son quotidien, même si j’aimerais mieux être plus libre dans mes actions. Mais je ne veux plus entendre la masse qui se plaint de tout et qui prétend être brimée dans sa liberté à cause de la COVID. Hey les boys ! Je ne suis pas responsable de ce qui se passe, alors tâchez donc d’être plus polis au volant, à l’entrée des magasins et dans les files d’attente. Achetez-vous un punching bag si votre stress dépasse vite sa limite. Mais cessez de fesser sur moi !

Un gars pas sensible normalement

Comme le disent si bien certains chercheurs, comme Sonia Lupien chez nous « ...en période de stress, le cerveau réagit différemment, et il arrive qu’il devienne hypersensible à n’importe quelle interférence, et puisse provoquer des colères spontanées. »