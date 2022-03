Ligue des champions: soirée difficile à Mexico

Le CF Montréal peut se compter chanceux de revenir de Mexico avec une défaite de 1 à 0 contre Cruz Azul dans son quart de finale de la Ligue des champions.

La formation montréalaise a été largement dominée, particulièrement dans la première heure de jeu, par son adversaire.

Montréal n’a obtenu qu’un seul tir dans la rencontre, c’était à la 78e minute, et il n’a pas été cadré. Pendant ce temps, Cruz Azul décochait 19 tirs, mais n’en a cadré que deux. C’est un peu ce qui explique que le score n’ait pas été plus sévère.

La logique a donc été respectée puisque toutes les équipes locales ont remporté la première manche des quarts de finale. Mais des formations visiteuses, le CF Montréal est celle qui est malgré tout la mieux placée pour faire une remontée avec un recul d’un seul but alors que les autres équipes visiteuses accusent des retards de 0-3 ou 1-3.

Piqué au vif

Lors de son point de presse, Wilfried Nancy a un peu pris la mouche quand un collègue lui a demandé si c’était le manque d’opportunisme de Cruz Azul qui expliquait le score serré.

« Je ne sais pas ça fait combien de matchs que l’on joue en quelques semaines, on ne peut pas faire beaucoup de rotation alors les gars ont été très bons.»

Il a d’ailleurs utilisé les statistiques à l’avantage de son équipe quand il a parlé des 19 tirs de Cruz Azul qui n’ont mené qu’à un seul but.

« S’ils n’ont pas marqué, c’est parce que les joueurs se sont battus pour éviter les buts.»

Pour sa part, Joel Waterman ne savait quel était le chiffre des tirs et estime que son équipe aurait mérité un meilleur sort.

« Tout ce qui compte, c’est ce qu’on voit sur le tableau d’affichage. Il y a deux manches et même si je crois qu’on méritait le nul, un recul de 1 à 0 n’est pas décevant.

« Nous sommes revenus de ce pointage contre Santos Laguna et nous avons une chance sur notre terrain.»

Triple changement

On l’a mentionné, l’équipe a été largement dominée pendant la première heure de jeu, mais les choses ont pris une tournure pour le mieux quand Wilfried Nancy a effectué une triple substitution à la 66e minute, faisant entrer Kei Kamara, Matko Miljevic et le jeune défenseur Robert Thorkelsson qui faisait une première présence avec le club.

À partir de ce moment, le jeu s’est stabilisé et l’équipe a affiché un peu plus d’intention en attaque sans pouvoir en profiter.

« Le triple changement était prévu, on en avait parlé avec les joueurs parce qu’on savait qu’on ne pourrait pas durer longtemps avec la répétition des matchs. On a repris un peu le contrôle du jeu et ç’a été pas mal », a expliqué Nancy.

Demie difficile

Montréal a été complètement dominé sur l’entièreté de la première demie par un Cruz Azul plus vite, plus fort et plus entreprenant.

Avec Mathieu Choinière qui n’était pas en uniforme et Kamal Miller sur le banc en raison d’une blessure subie samedi dernier, ce sont Zorhan Bassong et Joel Waterman qui se sont retrouvés sur le flanc gauche de la défense.

La soirée a été pénible pour eux parce que Cruz Azul a bien compris que c’était la faille dans la défensive et on s’est appliqué à attaquer ce côté sans relâche.

C’est justement ce qui s’est passé à la 20e minute quand Uriel Antuna s’est retrouvé complètement seul après une mésentente entre Bassong et Waterman, le premier n’allant pas couvrir l’adversaire comme il l’aurait dû. Antuna a foncé seul vers Sebastian Breza qu’il a battu d’un tir croisé.

La faiblesse du flanc gauche a également fait mal paraître les trois autres arrières qui devaient compenser. Les choses se sont un peu replacées en seconde demie quand Kamal Miller est entré pour Rudy Camacho et que Waterman s’est retrouvé au centre de la défense où il était manifestement plus à l’aise.

Peu avant la rencontre, Soccer Canada procédait au tirage au sort en vue du Championnat canadien. Le CF Montréal affrontera gagnant du match de ronde préliminaire entre Forge de Hamilton de la Première ligue canadienne et CS Mont-Royal Outremont de la Première ligue de soccer du Québec.