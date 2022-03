Les bonnes habitudes à adopter pour une meilleure gestion de votre portefeuille

En quête d’astuces pour arriver à une meilleure gestion de vos finances personnelles?

Avec les bons outils, un peu de discipline et les conseils des spécialistes de la Banque Nationale, vous serez en meilleure posture pour réaliser vos projets et atteindre l’indépendance financière.

Avant toute chose, vous devrez dresser un portrait de votre situation financière. Cette liste devra inclure vos actifs (ce qui vous appartient) et vos passifs ou vos dettes (ce que vous devez).

Ce bilan global vous permettra non seulement d’établir où vous en êtes avec vos finances personnelles, mais également de constater les progrès que vous avez faits au fil du temps.

Déterminez vos objectifs financiers

Que vous souhaitiez acheter votre première maison, financer l’achat d’un véhicule, prévoir un long voyage ou planifier votre retraite, la clé du succès repose sur vos objectifs financiers et la gestion de votre budget.

En fonction des sommes que vous devrez épargner pour réaliser ces objectifs, vous serez en mesure de mieux déterminer les stratégies d’épargne à privilégier.

Les objectifs à court terme: pensez à ce que vous aimeriez concrétiser au cours des prochains mois ou encore d’ici un an.

Les objectifs à moyen terme: énumérez ici les projets que vous désirez réaliser dans un horizon de 2 à 5 ans, comme l’achat d’une propriété ou le démarrage d’une entreprise.

Les objectifs à long terme: la retraite fait partie de ces projets de longue haleine. Plus vous commencez tôt à la préparer, moins vous en ressentirez les effets sur votre portefeuille.

Faites un budget

Le budget: c’est l’outil qui vous permettra d’atteindre vos objectifs pour garder une trace de vos revenus et de vos dépenses; obtenir un portrait clair de votre situation financière; trouver des sommes à épargner pour réaliser vos projets et résister aux dépenses superflues.

Comment faire pour mieux gérer son argent selon Angela D’Angelo

Commencez à épargner dès maintenant

En plaçant vos économies dans de bons véhicules d’investissement, votre épargne génèrera des intérêts au fil des années. Et rappelez-vous qu’épargner 20 $ par mois pendant 20 ans, c’est plus avantageux que d'attendre et mettre 40$ par mois de côté pendant 10 ans. C'est le même montant épargné, mais le temps joue en faveur de l'intérêt composé. Bref, l’épargne est une stratégie qui peut être très payante!

Informez-vous en ligne ou communiquez avec les spécialistes de la Banque Nationale afin d’en apprendre davantage sur les différents véhicules d’épargne pour choisir le bon endroit où placer votre argent en fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs.

De plus, dans la gestion de votre épargne, ne sous-estimez pas l’importance d’accumuler un fonds d’urgence. Cette somme, qui correspond généralement à 3 à 6 mois de dépenses, pourrait vous permettre de continuer à payer votre loyer et vos dépenses quotidiennes en cas de perte d’emploi ou de maladie, par exemple.

Les avantages d’épargner tôt La possibilité de réaliser vos projets L’occasion de faire fructifier votre argent La tranquillité d’esprit La gestion efficace des imprévus

Gérez et remboursez vos dettes

Dans un premier temps, analysez votre budget afin de déterminer si vous avez un surplus chaque mois ou, si au contraire, vos dépenses sont supérieures à vos revenus.

Les spécialistes de la Banque Nationale seront des alliés précieux pour vous aider à déterminer les dettes à rembourser en premier en tenant compte du montant de chacune et du taux d’intérêt. Les dettes dont les taux d’intérêt sont les plus élevés devraient généralement être remboursées en premier.

Vous avez un surplus: utilisez cette somme pour rembourser vos dettes.

Vous arrivez dans le moins: établissez une stratégie pour réduire vos dépenses afin de retrouver un équilibre financier et réfléchissez à une façon de réduire vos dettes.

Les outils pour vous aider à garder le cap sur le remboursement de vos dettes Le budget La liste de vos dettes (les bonnes et les mauvaises) Les spécialistes La gestion de votre fonds d’urgence et de votre retraite X

Même lorsque vous traversez une période difficile, il est impératif de prendre de bonnes décisions financières. N’hésitez pas à communiquer avec les spécialistes de la Banque Nationale qui se feront un plaisir de vous faire profiter de leurs connaissances et d’établir avec vous des stratégies pour une meilleure santé financière.