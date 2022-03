Manifestations anti-mesures sanitaires: un coût de 636 000$ assumé par la Ville de Québec

Les manifestations contre les mesures sanitaires qui ont eu lieu du 3 au 6 février à Québec ont coûté 636 315 $ aux contribuables de la municipalité. La somme sera entièrement assumée par la Ville qui ne demandera finalement aucun remboursement au gouvernement Legault.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: Tamara Lich libérée sous conditions

• À lire aussi: Un soutien de 11,5 M$ pour les entreprises du centre-ville d’Ottawa

• À lire aussi: D'antivax à pro-Poutine: des complotistes jettent leur dévolu sur l'invasion russe

C’est ce que l’administration Marchand a fait savoir jeudi après-midi par voie de communiqué de presse.

Les salaires supplémentaires des policiers et des différentes unités administratives (entretien des voies de circulation et sécurité civile) représentent la part du lion de de la facture avec près de 600 000$. Quelque 38 000$ ont été dépensés en biens et services.

«Après réflexion, la Ville ne juge pas pertinent de réclamer au gouvernement le remboursement de ces sommes, considérant les montants qu'elle a déjà reçus du gouvernement, soit 55,7 M$ pour les années 2020 et 2021 pour les dépenses supplémentaires occasionnées par la pandémie», explique-t-on.

Autres coûts à venir

D’autre part, la Ville de Québec affirme ne pas avoir encore comptabilisé les coûts de l’autre manifestation contre les mesures sanitaires qui a lieu lors de la fin de semaine des 19 et 20 février.

Contrairement à Ottawa dont le centre-ville a été bloqué pendant trois bonnes semaines, les manifestations de Québec se sont relativement bien déroulées. Le siège de l’Assemblée nationale, annoncé par certains organisateurs du «convoi de la liberté» puis du «Woodstock de la liberté», n’a finalement jamais eu lieu.

À VOIR AUSSI