Meurtre de Mehdi Douraid: Incompréhension totale chez ses proches

Alors que les enquêteurs du SPVM tentent de déterminer pourquoi a été froidement abattu en pleine rue dans la nuit de jeudi, dans l’est de la métropole, ses proches ne comprennent toujours pas ce qui a pu mener au meurtre.

«C’est quelqu’un de très calme, sans tracas, qui est très travaillant, qui va toujours rester simple dans ses choix de vie, qui va juste aller au travail et puis revenir, faire des petites randonnées, faire un petit peu de sport (...) rien d’autre à dire, c’est quelqu’un de magnifique à qui je n’arrive même pas à trouver un défaut», a déclaré Youness Darifi, à propos de son ami qui a été blessé mortellement par balle près de la Place Versailles.

Selon M.Darifi, rien n’aurait pu laisser croire que quelqu’un voulait du mal à son ami Mehdi. C’est pourquoi il émet l’hypothèse que ce dernier se soit tout simplement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

«Y’a aucune explication franchement à donner (...) ce que je trouve difficile à avaler (...) ça aurait pu peut-être juste être une agression qui a mal tourné et puis c’est comme ça que ça s’est passé (...) c’est la seule chose que je vois», a-t-il dit.

Youness Darifi espère donc que l’enquête policière en cours pourra donner des réponses par rapport à ce qui s’est passé le soir du meurtre.

« Comme vous savez ça ne va pas le ramener (...) on aimerait juste savoir: pourquoi lui?», a-t-il lancé.

Une famille dévastée

La famille de Mehdi Douraid est évidemment sous le choc.

Vraisemblablement prêt à aider l’entourage de la victime à se relever de ce drame, M.Darifi a affirmé: «C’est très difficile à avaler pour tout le monde, l’important c’est plus d’être là et de leur apporter un support moral et avec le GoFundMe qu’on a déjà établi on essaie de ramasser le fonds pour aider un peu financièrement la famille».

«Et puis l’important aussi, c’est plus d’être là mentalement pour les aider, et pas seulement pour aujourd’hui ou pour la prochaine semaine ou pour les prochains mois, c’est plus question de longévité qu’on a tendance à oublier après un décès la famille.», a-t-il ajouté.

