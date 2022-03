Nids-de-poule: «On travaille là-dessus», assure Valérie Plante

Devant les plaintes sur la présence de nids-de-poule dans les rues de la métropole, la mairesse Valérie Plante assure que la Ville travaille déjà sur la situation.

«Les machines sont déjà dehors, on les répare. Certains sont plus grands que d’autres, mais évidemment, on veut s’assurer que ça soit sécuritaire, c’est notre priorité», a souligné Mme Plante, jeudi, en mêlée de presse.

Elle rappelle que le mois de février a été particulièrement difficile pour les routes, en raison de ses périodes plus chaudes, suivies de moments de grands froids.

«Il y a une réalité avec les nids-de-poule, c’est-à-dire qu’il faut une certaine température, qu’il n’ait pas mouillé ou neigé pendant une certaine période pour pouvoir les réparer», a expliqué la mairesse.

Joël Lemay / Agence QMI

Elle indique que les réparations se font en continu, et que la Ville n’attend pas une date fixe pour le faire, agissant plutôt dès que les conditions le permettent.

De son côté, l’opposition officielle estime que la «multiplication» du nombre de nids-de-poule n’est pas surprenante.

«[C’est] le résultat des coupes de 100 millions $ de l'administration de Projet Montréal dans la réfection des rues locales l’an dernier», a pour sa part affirmé Aref Salem, chef de l’opposition officielle, qui estime que les programmes de réhabilitation de la chaussée sont sous-financés.

Il rappelle que son parti avait promis, en campagne électorale, un «réinvestissement» dans ceux-ci, en plus de proposer que la Ville assume la responsabilité des dommages causés par des nids-de-poule.

Dominique Lelièvre

«Nous constatons que l’administration ne semble pas véritablement chercher à remédier aux nids-de-poule alors qu’ils posent plusieurs enjeux au niveau de la sécurité des cyclistes et des automobilistes qui cherchent à les contourner», a-t-il ajouté.

La mairesse Plante était de passage à l’école Saint-Barthélemy pour annoncer que 26 écoles auront droit à des travaux d’aménagement afin de sécuriser leurs abords. La Ville octroiera des sommes aux arrondissements concernés à cet effet.

Il s’agit de la continuité d’un programme mis en place au cours de son mandat précédent. «Depuis 2020, ce sont 55 écoles qui ont été sécurisées», a-t-elle mentionné.

Les travaux peuvent notamment permettre d’améliorer la signalisation, de faire des saillies de trottoirs, et ajouter de la verdure.