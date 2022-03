Oui, l’erreur est humaine!

J’avais du mal à décider de me séparer de mon conjoint il y a cinq ans. Je suis allée en thérapie pour me faire une tête. Quand la pandémie a atterri dans nos vies, j’étais en train de me reconstruire, sans savoir combien l’isolement qu’elle allait provoquer ces deux dernières années, me ferait regretter mon geste.

Pour vous donner le portrait de ma vie amoureuse, disons que j’avais connu le conjoint duquel je me suis séparée dans mon adolescence. Notre aventure avait duré quatre ans. Quand la passion a commencé à décliner, on a choisi de partir chacun de notre bord sans animosités.

Puis j’ai connu quelques garçons avec qui j’ai eu des aventures, mais rien de sérieux. À 30 ans, j’ai rencontré le père de ma fille. Au bout de sept ans, on s’est séparé. Tout de suite après, la vie a remis sur ma route mon amoureux d’adolescence. C’était comme si on s’était quitté la veille. Il avait un garçon qui a tout de suite connecté avec ma fille.

On s’est mis en ménage, en même temps qu’on a voulu faire un enfant ensemble. Mais comme ça ne fonctionnait pas, on est allé en clinique de fertilité. Je ne sais pas si c’est le fait de faire l’amour sur commande pendant deux ans avant que je tombe enceinte, mais j’ai commencé à voir ses failles. Entre autres, son impossibilité à exprimer ses émotions. Après dix ans de vie commune, juste avant la pandémie, alors que nos deux plus vieux volaient déjà de leurs propres ailes, j’ai décidé de partir, tellement je n’en pouvais plus de cet homme muet.

Mais l’isolement créé par la pandémie m’a fait réaliser à quel point il était facile à vivre. Comme il venait de plus chercher et ramener ma fille, je me suis rendu compte que ses qualités humaines compensaient largement pour ce qui me tapait sur les nerfs chez lui.

Le problème, c’est qu’il a quelqu’un dans sa vie, et que ma fille me dit qu’entre elle et son père, ça semble aller très bien. Même si j’ai cru sentir à quelques occasions qu’il n’était pas fermé à une éventuelle « reconnexion » entre nous deux, je me sentirais poche de faire les premiers pas. Croyez-vous que c’est l’orgueil qui me retient ?

Lili

L’orgueil est une bonne chose, si elle sert à vous retenir d’agir trop vite, sous le coup de l’impulsion, ou de l’ennui généré par l’enfermement et la solitude créés par la pandémie. Mais avez-vous réfléchi au fait que vous allez reprendre avec « le même homme muet qu’avant sur ses émotions » ? Êtes-vous prête à supporter cela sur le long terme ? L’erreur est humaine, mais on ne corrige pas une première erreur en en commettant une deuxième. Cette fois-ci, prenez le temps de réfléchir, et pensez à ménager votre orgueil en envisageant les conséquences pour vous du fait qu’il pourrait ne pas adhérer à votre plan.