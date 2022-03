Place à la 28e édition de Ma première Place des Arts

Les quarts de finale de la 28e édition de «Ma première Place des Arts» seront présentés à compter de samedi, à 20 h, sur MAtv.

L’animateur Olivier Robillard Laveaux va piloter cette vitrine mettant en lumière 24 talents de la relève francophone sur la scène de la Salle Claude-Léveillée. Six interprètes seront de la partie ainsi que 18 auteurs-compositeurs-interprètes, sous la direction musicale de Guillaume Rochon.

En plus des prestations musicales, les téléspectateurs auront accès aux commentaires du jury, composé de Josianne Paradis, Tristan Malavoy et Félix Dyotte pour les quarts de finale et d’une vingtaine de personnalités pour la grande finale, qui aura lieu 19 mai au théâtre Jean-Duceppe. La diffusion de la finale doit avoir lieu le samedi 4 juin, à 20 h, sur MAtv.

«Ma première Place des Arts» est produit depuis plus de 15 ans grâce à la participation de la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF).

Les épisodes seront accessibles 48 heures après leur diffusion télé et disponibles pendant deux semaines. «Ma Première Place des Arts» sera aussi disponible en vidéo sur demande sur illico et Helix, dès la semaine du 21 mars, pour les clients de Vidéotron.