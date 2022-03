Pont de l’Île-aux-Tourtes: une planification écourtée de 18 mois

La reconstruction très attendue du pont de l’Île-aux-Tourtes est entrée dans la dernière étape du processus avec le début de l’appel de propositions, raccourcissant de 18 mois la planification des travaux du lien entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

Au terme de cette dernière étape, le ministère des Transports confiera le projet au candidat qui aura offert la meilleure proposition technique et financière.

«Je suis heureux que l’appel de propositions incite les candidats à innover afin d’optimiser l’échéancier de réalisation tout en tenant compte de la qualité et des répercussions de ces travaux sur l’environnement», a déclaré jeudi par communiqué le ministre des Transports, François Bonnardel.

Prévue en 2023, la signature du contrat marquera le début des travaux de construction du futur pont, qui doit comprendre trois voies de circulation par direction, ainsi qu’une piste polyvalente bidirectionnelle.

«Puisque le pont de l’Île-aux-Tourtes est non seulement essentiel pour l’économie du Québec, mais qu’il s’agit également d’un axe de déplacement primordial pour les citoyennes et citoyens de la région métropolitaine, on ne peut que se réjouir de ce gain sur l’échéancier», a avancé jeudi par communiqué Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Rappelons que le pont de l’Île-aux-Tourtes avait été fermé d’urgence en mai dernier, quand des tiges de soutènement ont été endommagées lors de travaux d’entretien.