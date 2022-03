Poutine est-il fou ?

Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument, disait Lord Acton.

On pourrait dire aussi : le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument.

On sait ce que fait le pouvoir aux petits chefs. Se réveille souvent en eux la tentation tyrannique. Imaginons ce qu’il fait aux autocrates !

Le pouvoir rend fou, car il pousse celui qui le possède à se sentir comme un dieu.

Démesure

On pourrait dire : il faut une part de folie pour désirer le pouvoir, pour le conquérir. Comment désirer une vie transformée en combat permanent, où nos adversaires veulent notre mort, et où on veut la leur ?

Cette part de folie est probablement nécessaire pour accomplir de grandes choses. La démesure au pouvoir peut donner Poutine, mais elle peut aussi heureusement donner Churchill !

On sait aussi que c’est le propre des figures autoritaires de développer des mécanismes psychologiques les poussant à voir des ennemis partout. Fait supplémentaire : Poutine est un homme formé par le KGB, formé à voir des complots partout – c’était son métier.

Alors tout cela crédibilise l’idée que Poutine est désormais enfermé dans son univers, et ne parvient plus à en sortir.

Mais est-il fou ?

C’est trop vite dit, même s’il n’est certainement pas étranger à l’ivresse de la toute-puissance.

Pénétrons sa rationalité politique : Poutine entend reconstituer l’empire russe. On condamne avec raison cet objectif. Mais pour peu qu’on reconnaisse qu’il se l’est fixé, il faut voir si les moyens utilisés pour y parvenir sont terriblement rationnels.

La démocratie ne lui permettant pas de parvenir à ses fins, Poutine sait qu’il doit faire une forme de coup d’État régional pour l’emporter.

Il doit imposer une nouvelle donne, en sidérant les consciences, en faisant ce que personne ne croyait imaginable. Le temps que les autres sortent de leur commotion cérébrale, une nouvelle situation se sera imposée.

De là l’invasion.

Mais nous le savons, son plan, pour l’instant, n’a pas fonctionné. La résistance des Ukrainiens l’a déjoué, la réaction des Occidentaux aussi.

Poutine adapte donc sa stratégie. Il monte aux extrêmes.

Sentant qu’il perd la maîtrise du jeu, il en vient à la conclusion que c’est seulement un coup d’éclat qui lui permettra de reprendre la main, en montrant jusqu’où il est prêt à aller, et jusqu’où nous ne sommes probablement pas prêts à aller.

De là sa menace nucléaire.

Les Occidentaux ont envoyé un signal clair : ils sont prêts à pousser toujours plus loin les sanctions, mais ne veulent pas la guerre.

Empire

Poutine en tire la conclusion qu’il peut pousser son avantage militaire jusqu’au bout : il n’aura pas d’hommes de l’OTAN devant lui sur son terrain.

Nous avons peur plus que tout de perdre un homme. Il menace de faucher des vies par milliers.

C’est en sachant jusqu’où il peut aller que nous pourrons lui tenir tête.

C’est une partie d’échecs où se joue le sort du monde.