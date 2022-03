Reprise difficile pour Air Transat

Même si elle vu ses revenus augmenter au premier trimestre 2022, Transat a été contrariée par le variant Omicron dans ses projets de reprise.

Le transporteur aérien a enregistré une perte d’exploitation de 73,8 millions $ pour le trimestre clos le 31 janvier 2022, contre une perte de 98 millions $ au trimestre correspondant de 2021.

La perte nette attribuable aux actionnaires s’est quant à elle établie à 114,3 millions $, ou 3,03 $ par action diluée, par rapport à une perte de 60,5 millions $, ou 1,60 $ par action dilué, au trimestre correspondant de 2021.

Par ailleurs, les revenus d’Air Transat ont cru de 160,5 millions $ pour atteindre 202,43 millions $ pour le trimestre clos le 31 janvier 2022.

Selon Air Transat, ces chiffres sont attribuables à l’apparition du variant Omicron et aux mesures restrictives liées à la pandémie. «Alors que nous étions engagés dans une reprise forte, avec des résultats en novembre et décembre conformes à nos objectifs, l'apparition du variant Omicron a marqué un coup d'arrêt temporaire de nos ventes entre la mi-décembre et le début de février», a déclaré par communiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

«Comme nous demeurerons dans une situation de consommation de trésorerie pour les mois à venir, nous sommes également en discussions avec le gouvernement fédéral pour du financement complémentaire», a ajouté Mme Guérard qui s’est tout de même réjouie d’avoir pu rappeler à l’emploi environ 500 collaborateurs depuis le mois de novembre.

«Après l'allègement des mesures restrictives aux frontières, les réservations ont repris leur courbe ascendante, tant pour l'hiver que pour l'été, ce qui augure bien pour les prochains mois», a-t-elle indiqué.

Mme Guérard explique qu’à court terme, «la priorité est de protéger notre trésorerie et d'accéder aux liquidités nécessaires pour passer à travers cette période d'incertitude» alors que les impacts de la COVID-19 se font encore sentir et que «la situation géopolitique est en constante évolution».

Air Transat affirme qu’il est «impossible pour l'instant de prévoir l'effet de la pandémie de COVID-19 sur les réservations à venir, ainsi que sur les résultats financiers» et qu’en raison de cette incertitude elle ne compte présenter de perspectives pour le second trimestre ni pour l'été 2022.