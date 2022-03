«Star Académie» : Pierre Lapointe s’amuse avec les Académiciens

Directeur artistique invité du prochain Variété de «Star Académie», ce dimanche, Pierre Lapointe prépare un numéro enlevant qui va plonger les Académiciens dans l’âge d’or des chansons pop québécoises des années 1980-90.

Pierre Lapointe était venu faire une sorte de rétrospective de sa carrière, avec ses propres chansons, l’an dernier, sur le plateau de «Star Académie», mais son mandat est complètement différent cette saison. Il a eu l’idée de créer un numéro qui s’annonce nostalgique, enjoué et rafraichissant.

«On va faire un numéro avec des chansons des années 1980-90 qui ont marqué, selon moi, l’âge d’or de la musique pop québécoise, a confié le chanteur au téléphone. Ce sont des titres qui évoquent des souvenirs à tout le monde, qu’on pense à «Incognito», «Tourne la page» ou «Ça va bien» de Kathleen, par exemple. Mais j’ai fait arranger ces chansons à la saveur jazz. C’est intéressant parce que ça permet de nous rendre de leur grande qualité, et ça nous permet de les redécouvrir sous une nouvelle forme.»

Il a aussi demandé que les musiciens descendent de leur plateforme habituelle pour se retrouver sur la scène afin de créer une plus grande proximité physique entre eux et les Académiciens.

Une petite surprise est même prévue pour la fin du numéro. «Le Urban Science Brass Band va arriver sur scène et ils devraient faire lever le party. C’est une fanfare qui s’est spécialisée dans des reprises à saveur «New Orleans» de chansons de Beyonce, Jay Z ou Britney Spears.»

Création artistique

Les chansons du dernier album, «L’heure mauve», de Pierre Lapointe, ont été écrites pour accompagner l’exposition de Nicolas Party au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le chanteur aime mélanger les genres et mettre en lumière d’autres talents.

«J’ai déjà chanté du Michèle Richard, du Céline et beaucoup d’autres, a-t-il expliqué. J’écoute aussi plein d’affaires différentes. C’est normal, c’est mon travail, et je dirais même que c’est ma responsabilité d’écouter toutes sortes de musique. Créer un numéro comme celui avec les Académiciens, c’est le fun. Ça va me permettre de mettre en valeur d’autres personnes, d’autres chansons que les miennes. Et il y a toujours aussi le plaisir d’utiliser le savoir-faire, ce que j’ai acquis en travaillant sur mes propres projets, et de le transférer à d’autres personnes. J’aime beaucoup ça.»

Impressionné

Pierre Lapointe a été rendre visite aux Académiciens à Waterloo, cette semaine, le temps d’un atelier original durant lequel il a essayé d’aider les Académiciens à retrouver du plaisir dans des situations de stress. Mais il les avait analysés avant même de faire leur connaissance.

«Je les regarde beaucoup à la télé. En sachant que j’allais travailler avec eux, je voulais savoir à qui j’avais à faire. Ils sont très talentueux, et c’est intéressant de les connaître dans le contexte de l’Académie à Waterloo. C’est beau de voir à quel point ils sont obligés de faire le chemin vite, en étant constamment sous la pression. Ils font vraiment des bouts comme sur une autoroute, mais je pense que c’est très payant pour tout le monde.»

