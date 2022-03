Un aîné meurt en allant chercher de l’aide

La famille d’un octogénaire retrouvé mort dans des circonstances tragiques et mystérieuses la semaine dernière à Dundee, à près de 100 km de sa résidence, espère que l’enquête du coroner lui permettra de comprendre ce qui s’est passé.

Dans un élan de frénésie inhabituel et sans avertir personne, Jan Sosnowski a quitté sa résidence de Saint-Constant au cours de la journée du 2 mars dernier et a parcouru une partie de la Montérégie à bord de son précieux Jeep Cherokee. L’homme de 85 ans s’est rendu à Dundee, un secteur où il avait l’habitude de chasser l’oie avec son meilleur ami il y a une trentaine d’années. Mais son escapade improvisée a viré au drame lorsqu’il a heurté un poteau d’Hydro-Québec sur le chemin de Dundee Centre. C’est vraisemblablement en tentant d’aller chercher de l’aide à pied que le polonais d’origine aurait glissé dans un ravin. Son corps a été découvert seulement le lendemain par les policiers. Une enquête du coroner est en cours afin de comprendre les circonstances de cette tragédie sans nom.

Récente mélancolie

Jan Sosnowski vivait une grande période de nostalgie depuis quelques mois et se remémorait avec émotion de bons souvenirs du temps où il était plus jeune. Cette récente mélancolie pourrait expliquer pourquoi il est parti sur un coup de tête, ce qui n’était pas du tout dans ses habitudes, selon ses proches.

La famille Sosnowski a toujours été tissée serrée et s’informait toujours de tous ses allers et venues. Celui qu’on appelait Dziadzia, qui signifie grand-papa en polonais, en était d’ailleurs la pierre angulaire.

« Je n’ai jamais connu une maison où il n’habitait pas avec nous », lance sa petite fille Karolina Deptula.

Fan de soccer et de disco

Arrivé au Canada en 1986 afin de fuir un contexte social difficile en Pologne, le bon vivant a su entretenir ses racines tout en s’intégrant dans son pays d’accueil. Sa fille, qui vivait au-dessus de lui, n’avait qu’à tendre l’oreille pour entendre le son de sa télévision, presque toujours réglée sur le soccer ou le disco polonais.

Celui qu’on dépeint comme un véritable « gentleman » n’a jamais maitrisé le français, mais a toujours su bien se faire comprendre.

« On se parlait en mot clé et c’était impressionnant de voir à quel point on se comprenait », explique Romain Pourchon, qui mariera Ania, la petite fille de M. Sosnowski cet été.

« Parfois, il venait me chercher et disait vouloir me montrer quelque chose dans son garage. Mais il n’avait rien à me montrer, il voulait juste boire un verre et ne pas être dérangé par les filles », ajoute en riant le jeune homme qui avait développé une belle complicité avec le défunt.

Ses précieuses filles

Au-delà de l’humour, l’octogénaire aurait tout fait pour sa fille et ses petites-filles, qui étaient la prunelle de ses yeux, et dont il était immensément fier. Mécanicien de formation, il s’entêtait encore à changer les pneus de leurs voitures. Chaque soir, lorsqu’elle revenait de travailler, sa fille passait le voir dans son appartement au sous-sol pour discuter de leur journée. Un petit goûter préparé avec amour et minutie ainsi qu’un bon verre de vin étaient systématiquement servis pour elle.

« Il y avait aussi immanquablement ses fameuses saucisses de gibier, préparées avec la viande qu’il avait chassée, dont il était très fier. C’est un goût que je vais toujours associer à lui. », ajoute Karolina Deptula.

Bien qu’il était conscient de son âge avancé, Jan Sosnowski était très fier et voulait conserver son indépendance. À l’automne dernier, il avait d’ailleurs surpris toute la famille en ramenant lui-même un cerf d’une sortie de chasse en solo. Il ne souffrait d’aucune maladie cognitive, mais vivait avec des problèmes cardiaques et du diabète.

Aux côtés de l’amour de sa vie

L’octogénaire sera enterré à côté de sa femme, à Mansonville, là où il possède un chalet. Depuis la mort du « grand amour de sa vie » en 2003, M. Sosnowski n’a jamais cessé de nettoyer la pierre tombale et d’apporter des fleurs et des bougies. À chaque visite, il lui parlait comme si elle ne l’avait jamais quittée.

« C’était un homme bruyant, qui prenait beaucoup de place, mais dans le bon sens, explique Karolina Deptula. On se demande comment on pourra un jour accepter ce vide. »

-Avec Maxime Deland, Agence QMI

◆ Une campagne de financement a été lancée sur Facebook afin de soutenir la famille du défunt.