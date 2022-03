Un homme doit relater ses ébats au tribunal

Une chercheuse qui avait scandé sur tous les toits que son ex-amant était un violent prédateur sexuel était dans un « délire » rempli de faussetés, a témoigné celui-ci en jurant que leurs pratiques sadomasochistes étaient consentantes.

« On en discutait avant et pour certains scénarios, c’est elle qui les écrivait. J’avais été voir une sexologue pour savoir à quoi m’attendre et si c’était correct », a dit l’ex-amant d’Ann Letellier, jeudi au palais de justice de Sorel-Tracy, dans un témoignage où il a dû étaler publiquement de nombreux détails intimes sur sa vie sexuelle.

La femme de 56 ans subit depuis lundi un procès devant jury pour harcèlement et extorsion envers celui qui a été son amant pendant 20 ans.

Car après la fin de leur relation, Letellier l’a accusé d’agression sexuelle, de fraude et de manquements éthiques, en plus d’envoyer une lettre à une trentaine de gens affirmant dans des mots très crus avoir été violée au point de subir des « sévices corporels graves ».

Or, tout cela est absolument faux, selon la Couronne qui a plutôt accusé la femme. En début de témoignage, le plaignant avait affirmé avoir vécu un « cauchemar » au point d’avoir pensé mettre fin à ses jours.

Détails intimes

En contre-interrogatoire, Me Alexandra Longueville a toutefois fait reconnaître au plaignant qu’il pratiquait le sadomasochisme avec son ex-amante. Visiblement gêné, il a répondu que oui.

« Les pratiques non conventionnelles, ça me bouleversait un peu, mais j’essayais d’être le meilleur amant pour elle », a assuré l’homme dont l’identité est protégée par le tribunal.

Il a toutefois dû donner de nombreux détails intimes qui se discutent plus sous la couette que devant 14 jurés, une juge, des avocates et le personnel de la cour. Ils impliquaient moult objets, des denrées, des scénarios thématiques en personnifiant une jardinière ou le père Noël, ou encore un « langage verbal démonstratif ».

« Faut que je fasse attention, il y a du monde », a timidement dit le témoin lorsqu’il a dû décrire des moments extrêmes.

Mais l’homme est catégorique : Letellier n’a jamais exprimé de l’insatisfaction. En fait, c’est elle qui était intéressée par le sadomasochisme, car « un peu de douleur, ça exacerbe le plaisir », aurait-elle dit à son amant de l’époque.

Ainsi, les gestes de violence extrême que l’accusée avait décrits sont « tirés par les cheveux », selon le plaignant qui a qualifié de « fou raide » les allégations de son ex-amante.

Son contre-interrogatoire se poursuit vendredi.