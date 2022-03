Une révolution populaire

Arrêté après quelques représentations à guichets fermés, au tout début de la pandémie, le spectacle Révolution en tournée a repris du service, jeudi, au Capitole de Québec. Une soirée où le public a retrouvé les danseurs qu’ils ont découverts et appréciés au cours des trois saisons de l’émission.

Le Capitole était rempli à pleine capacité pour la première de cinq représentations qui se poursuivront vendredi soir, samedi à 14 h et 19 h 30 et dimanche à 15 h. Une soirée qui a commencé avec un petit 15 minutes de retard.

Entre la fermeture des salles de spectacles en mars 2020 et le retour sur les planches, jeudi, une troisième saison de l’émission a couronné le trio Cindy, Rahmane et Yoherlandy.

Ils étaient là, jeudi, sur les planches et ils ont été bien accueillis à chacune de leurs présences. Le public les a rapidement adoptés.

Révolution en tournée, c’est de l’énergie et énormément de dynamisme. Les 40 numéros qui mettent en vedette 22 danseurs roulent au quart de tour. C’est vif et chaque numéro dépasse rarement les deux minutes. Ça roule et ça s’éclate à la puissance 10 sur scène. Le public, qui a manifesté son plaisir dès l’ouverture des lumières, a ses préférés et il le fait savoir.

Janie et Marcio

La recette repose sur de bonnes chorégraphies créées par Team White et qui sont jumelées à des chansons, qui, pour la plupart, sont connues.

La danse de rue est très présente tout au long des numéros. On retrouve aussi des segments plus contemporains et des éléments de danse acrobatique. Les danseurs sont bons, mais on aimerait, parfois, un peu plus d’audace à travers des numéros qui finissent par un peu se ressembler.

Ce moment où le duo Janie et Marcio a évolué sans aucune trame sonore était audacieux. On entendait les pas des danseurs sur le sol, jumelé à de spectaculaires pointes. Intéressant.

Ce duo a offert de superbes performances tout au long de la soirée et précisément sur des musiques d’Angèle Dubeau et de Max Richter. Ces deux-là sont totalement en symbiose. Le longiligne Tommy Durand s’est aussi distingué, par sa grâce, à chacune de ses présences.

Jean-Marc Généreux, qui participe à quelques numéros, s’installe confortablement dans un large fauteuil pour observer les danseurs et commenter les performances. Il ne manque pas de superlatifs.

« Vous avez conjugué la danse à tous les temps et surtout au plus que parfait », a-t-il lancé, à l’endroit de Cindy, Rhamane et Yoherlandy, durant la chorégraphie au son de la pièce Automne d’Alexandra Stréliski.

Après son passage au Capitole, Révolution en tournée fera des arrêts au Palais municipal de Saguenay les 25 et 26 mars et à Trois-Rivières en avril. Le spectacle sera de retour au Capitole les 14, 15, 16 et 17 avril.