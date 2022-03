MERCIER, Réal



À Terrebonne, le 12 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Réal Mercier, époux de Lucille Mailhot et frère de feu Maurice, Irène, Laurent et Luc.Outre son épouse Lucille, il laisse dans le deuil ses enfants: Maud (Pascal), Bruno (Cathy) et Pierrette (Lucien), ses frères et soeurs: Julienne (Lucien), Agnès (feu Marcel), Monique (feu Jean), Lucie (Marcel), Michel, Vincent, Madeleine (feu Madeleine), Denise (Claude) et Philippe, ses petits-enfants: Bastien, Corinne, Clément, Charles, Ariane, Alexis, Josianne (Yanick) et Sébastien (Maryse), ses arrière-petits-enfants: Hugo, Thomas, Nicolas, Audrey-Anne et Roxanne, autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce samedi 12 mars de 10h à 14h à la:Les funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier Pierre-LeGardeur pour les bons soins prodigués à son égard.Selon les normes de la Santé publique en vigueur, le port du masque et la désinfection des mains seront obligatoires.