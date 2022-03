18 millions $ pour assainir les eaux usées à Saint-Pierre-les-Becquets

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets dans le Centre-du-Québec entreprend un virage vert grâce à une enveloppe de 18 millions $ destinée à la réfection de ses infrastructures d'eaux usées.

«On voulait prendre un virage beaucoup plus environnemental. Évidemment, il y a des coûts qui sont associés à ça»,a expliqué le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

L'enveloppe comprend ainsi les travaux de construction, d'agrandissement et de réfection des infrastructures. D'ici moins de deux ans, une station d'épuration et trois postes de pompage seront installés pour assainir les eaux usées avant de les rejeter dans le fleuve Saint-Laurent.

Les travaux viennent de débuter.

«Présentement, c’est 100% des eaux qui sont rejetées dans le fleuve. Ça n’a pas de bon sens. De cette façon-là, les eaux vont être traitées comme dans toutes les autres municipalités», a assuré le maire de Saint-Pierre-les-Becquets, Éric Dupont.

De plus, les conduites désuètes seront remplacées, et le réseau d'égouts sera prolongé pour relier une vingtaine de résidences supplémentaires. « Il y a une portion de la route 132 qui n’avait pas de services. Maintenant on a été capable d’inclure ce tronçon-là aux travaux », a ajouté le maire.

Le ministère des Transports a investi 5,5 millions $ de plus pour la réfection des routes 132 et 218. Le montant prévoit les travaux pour la structure de la chaussée sur 2,3 kilomètres, le remplacement de l'égout pluvial et l'asphaltage.

«Tout le réseau pluvial est désuet, il va falloir que ça soit changé. Quand on ouvre les routes, évidemment, après ça, il faut les rebâtir. Ça touche une bonne partie de la 132, une bonne partie de la 218. C’est là que le ministère apporte sa collaboration », a affirmé le député.

Des retombées intéressantes

C'est aussi l'occasion pour Saint-Pierre-les-Becquets de se préparer à accueillir de futurs travailleurs du parc industriel de Bécancour. Pour tirer profit des investissements annoncés cette semaine, le développement de la communauté est nécessaire.

«On a une opportunité d'affaires. Les municipalités peuvent se mettre belles et attirantes pour attirer de jeunes familles, des jeunes qui vont aller travailler là-bas», a précisé Donald Martel.

Mais la municipalité n'est pas prête à accueillir de nouveaux ménages en grand nombre. C'est qu'acquérir des terrains résidentiels est particulièrement difficile.

«On a des terrains résidentiels qu’on pourrait utiliser, mais ils sont dans des zones en milieu humide. Il y a des compensations monétaires qui doivent être faites et ce sont des compensations qui sont hors de prix, alors j’espère qu’on va avoir une aide gouvernementale pour aller de l’avant», a répondu Éric Dupont.

La communauté d'un peu plus de mille habitants se modernise et espère que son modèle plus écoresponsable sera attractif pour les gens de l'extérieur.