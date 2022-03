CONRAN, Pierre



11 juillet 1939 - 27 février 2022Au CHUM de Montréal, le 27 février 2022, est décédé M. Pierre "Peter" Conran à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Denyse Imbeault Harvey, ses enfants Richard (Dominique), Robert (France) et son petit-fils Frédérick.Il laisse également dans le deuil sa belle-fille Marie-Christine Harvey (Thomas), ses belles-petites-filles Erika, Sofia et Alexia ainsi que son beau-petit-fils Raphael (Dena), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Nous remercions le personnel du CHUM pour leurs bons soins.La famille recevra parents et amis le vendredi 18 mars 2022 à partir de 11h, suivi de la cérémonie à midi, au:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTREAL, QC H3V1E7