Accessoires de cuisine: ode à la nature

Inviter des accessoires fabriqués à partir de matières recyclées à sa table, c’est partager un repas en l’honneur de notre belle nature !

Bols en bouteilles d’eau

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Ces bols de la collection Tierra signée Guzzini ont été fabriqués à partir de bouteilles d’eau recyclées. De couleur taupe et dévoilant un motif circulaire irrégulier, ces récipients aux multiples usages évoquent la pureté et le respect de la nature. Trois grandeurs disponibles.

► arescuisine.com > 8,99 $, 24,99 $ et 29,99 $

Gobelets en verre

Photo courtoisie, Annex Vintage

Ces gobelets (340 ml) empilables façonnés à partir de verre recyclé, arborant les couleurs de la British Colour Standard de Londres, sont fabriqués à la main par des artisans qualifiés, rendant chacun d’eux unique. Les centaines de petites bulles d’air incrustées dans le verre leur confèrent une allure des plus pétillantes.

► annexvintage.com > 19 $

Couteau en bois d’érable

Photo courtoisie, Atelier La Louve

Indispensable lors de petits déjeuners gourmands, ce couteau à tartiner en bois d’érable recyclé évoque aussi le retour du temps des sucres. Conçu pour tenir confortablement dans la main avec un design simple et moderne, il est bien utile pour étendre du beurre sur un muffin chaud, de la confiture sur une rôtie ou pour enrouler de la tire d’érable versée sur la neige.

► atelierlalouve.ca > 10 $

Planche en baguettes

Photo courtoisie, Simons

Inspirée du bloc de boucher traditionnel en bois de bout, cette planche (30,5 x 19 x 2,25 cm) créée à Vancouver par l’ingénieur et designer Felix Böck a nécessité 886 baguettes de bois et de bambou récupérées et a permis d’emprisonner 1230 g de carbone. Sa finition à l’huile minérale de qualité alimentaire la protège et lui permet de recevoir vos chefs-d’œuvre culinaires.

► simons.ca (Exclusivité web) > 133 $

Napperon en cuir

Photo courtoisie, Simons

Le napperon (rond de 36 cm) en cuir recyclé de Vacavaliente apportera une touche à la fois rustique, colorée et écologique sur votre table, en plus d’en faciliter l’entretien, puisqu’un simple linge humide suffit pour le nettoyer. Autres couleurs et formes disponibles.

► simons.ca > 24 $