Bianca Longpré et Mélissa Bédard réunies dans une série documentaire sur Vrai

Bianca Longpré et Mélissa Bédard iront à la rencontre de femmes inspirantes qui feront découvrir leur vision unique de la parentalité et leurs défis dans une nouvelle série documentaire de la plateforme Vrai.

Dans l’optique de mettre en lumière la force et la résilience de ces mères, les animatrices visiteront 20 femmes provenant de partout au Québec, avec qui elles discuteront franchement.

PHOTO COURTOISIE Québécor Contenu

La quête de Bianca et de Mélissa est bien entendu dénuée de préjugés et de tabous.

Mère de quatre enfants, Bianca Longpré, qui a récemment donné naissance à un garçon, est l’instigatrice de ce projet. Surnommée la «mère ordinaire», c’est justement pour rendre hommage à toutes les mères que l’autrice et humoriste a créé cette série.

Amies dans la vie, Bianca et Mélissa étaient les personnes toutes désignées pour donner la parole à ces femmes et les faire rayonner avec humour et douceur.

Déclinée en 10 épisodes, la série, dont le titre reste à déterminer, est produite par 1R2D, en collaboration avec Québecor Contenu. Elle devrait arriver sur Vrai en 2023.

«Cette série documentaire touchera sans aucun doute les abonnés de Vrai, qui feront connaissance avec des femmes bouleversantes de sincérité. Une autre série qui soulèvera la discussion dans les foyers québécois», a fait valoir Daphnée Defendini, directrice principale, stratégie plateformes de contenu chez Vidéotron.

Toutes les semaines à partir de 14 mars, Bianca Longpré est en spectacle deux ou trois soirs par semaine jusqu’à l’automne, tandis que les deux saisons de «Bianca vie d’famille», qui suit le quotidien familial des Longpré-Massicotte, sont disponibles sur Vrai.

Mélissa Bédard donne quant à elle la parole aux femmes dont la vie atypique a parfois été marquée par le poids de la différence dans le balado «Elles sont», disponible sur les plateformes d’écoute. La chanteuse et comédienne va également poursuivre sa tournée au moins jusqu'au mois de décembre. Son documentaire «J’t’aime gros», coanimé avec Christine Morency, est aussi disponible sur Vrai.

