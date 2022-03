Biden prévient que la Russie «paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques» en Ukraine

Joe Biden a prévenu vendredi que la Russie paierait « le prix fort » en cas de recours à des armes chimiques en Ukraine, tout en s'engageant à « éviter » une confrontation directe entre l'Otan et Moscou car elle provoquerait « la Troisième Guerre mondiale ».

• À lire aussi: [EN DIRECT] 16e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Sanctions de la Russie: les Canadiens en faveur, mais inquiets des répercussions économiques

La Russie « paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques » dans sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré le président des États-Unis lors d'un discours à la Maison Blanche. Il a refusé d'évoquer toute information dont les services de renseignement américains disposeraient à ce sujet.

Les Occidentaux s'inquiètent d'une possible utilisation d'armes chimiques par Moscou en Ukraine. De son côté, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, ce qui a été démenti par les deux capitales, et une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce sujet se tiendra vendredi à 16H00 GMT.

Les Américains disent soupçonner les Russes de propager des « mensonges » pour « accuser les autres de ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes ».

« Nous allons nous assurer que l'Ukraine dispose des armes pour se défendre contre l'envahisseur russe », a aussi martelé Joe Biden, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, relayé par de nombreux élus du Congrès américain, déplorent que Washington refuse la livraison d'avions de combat polonais à Kiev.

Le président américain a fait valoir que les États-Unis avaient déjà fourni des armes antichars et des systèmes de défense capable d'abattre des avions et des hélicoptères.

« Une confrontation directe entre l'Otan et la Russie serait la Troisième Guerre mondiale, et c'est quelque chose que nous devons à tout prix éviter », s'est-il justifié.

« Nous n'allons pas combattre une guerre contre la Russie en Ukraine », a-t-il encore dit. « Mais nous savons déjà que la guerre de (Vladimir) Poutine contre l'Ukraine ne sera jamais une victoire » pour le président russe, a-t-il ajouté.

Joe Biden s'est par ailleurs engagé à « accueillir des réfugiés ukrainiens » aux États-Unis « les bras ouverts », sans plus de précisions.

À voir aussi