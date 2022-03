CH: un jeu de puissance plus efficace

Nommé comme entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal il y a un peu plus d’un mois, Martin St-Louis a complètement transformé l’état d’esprit au sein du club.

Vendredi, le CH s’entraînait pour une première fois à son complexe, à Brossard, depuis un petit moment. Les représentants de la Sainte-Flanelle sont de retour au Québec après un voyage cinq matchs sur les patinoires adverses. Lors de celui-ci, le Tricolore a connu le bonheur de la victoire à trois reprises.

«Nous avons tous énormément appris de lui dans les dernières semaines, a dit le défenseur Chris Wideman, à propos de St-Louis, lors des conférences de presse ayant suivi l’entraînement du jour. Pour reprendre les mots de [l’adjoint à l’entraîneur] Alex Burrows, c’est l’équivalant de recevoir une classe de maître sur l’avantage numérique.»

Justement, St-Louis a l’impression que sa troupe a trouvé ses repères en ce qui concerne le jeu de puissance.

«Je trouve que nous commençons à avoir une identité, a dit le récipiendaire du Trophée Art Ross en 2004 et 2013. Ça ne veut pas dire que nous allons marquer à tous les matchs, mais je trouve que nous nous donnons de meilleures chances. Nous n’avons pas réinventé la roue, mais nous donnons des idées. Alex [Burrows] fait une très bonne "job" avec le groupe. De mon côté, je me concentre sur les petits détails.»

Le Kraken débarque à Montréal

Le Canadien reprendra l’action samedi soir alors que le Kraken de Seattle sera de passage au Centre Bell pour la toute première fois de sa courte histoire. Il s’agira d’ailleurs de la première fois que l’amphithéâtre pourra être à pleine capacité depuis belle lurette.

«Je pense que les partisans vont apprécier la façon dont nous jouons dernièrement, a indiqué Wideman. Ce sera une soirée excitante pour nous, les joueurs. Nous sommes de retour d’un long voyage où nous avons joué dans des amphithéâtres remplis. Nous avons hâte d’avoir un bâtiment plein qui nous encouragera.»

Les deux clubs avaient eu rendez-vous, en octobre à Seattle, et le Tricolore s’était alors incliné par le pointage de 5 à 1. Le Québécois Yanni Gourde, avec un but et une mention d’aide, avait notamment contribué à la victoire du Kraken.

La formation de Seattle, malgré une piètre fiche de 17-37-6 cette saison, débarque pour sa part à Montréal avec une certaine confiance. Si le club a perdu 4 à 3 en prolongation contre les Sénateurs, jeudi à Ottawa, il a fait preuve de ténacité en marquant trois buts en troisième période.

«Nous avons simplement repris vie, a indiqué l’attaquant Jared McCann, au terme de la rencontre, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous avons joué de façon simple. Les deux premières périodes étaient vraiment mauvaises, avec plusieurs revirements. Nous étions désespérés en troisième.»

McCann, qui a récemment signé une prolongation de contrat de cinq ans et 25 millions $, partage le sommet des pointeurs chez le Kraken avec Gourde et Jordan Eberle. Ils ont chacun récolté 34 points.

Chez le Canadien (15-35-7), ce retour à domicile suit une défaite de 5 à 3 subie contre les Canucks, à Vancouver, mercredi.

