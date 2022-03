Cirque du Soleil: des artistes se trouvent encore «pris» en Ukraine

L’équipe du Cirque du Soleil suit étroitement la situation en Ukraine. Au début du conflit, près d’une vingtaine d’employés de la compagnie étaient dans ce pays ou en Russie.

• À lire aussi: Des dictateurs à l’écran

• À lire aussi: Invasion russe: plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon l'ONU

• À lire aussi: [EN DIRECT] 16e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Plus tôt cette semaine, quelques-uns d’entre eux n’avaient toujours pas réussi à quitter leur pays, a confirmé la porte-parole Caroline Couillard.

« Certains avaient déjà leurs documents de voyage et ils ont pu se rendre dans d’autres pays. Mais j’ai encore des artistes qui sont pris là-bas. On essaie de faciliter les processus de transport et d’immigration. On essaie parfois de devancer les voyages qui étaient prévus, de les faire revenir à Montréal plus rapidement de leur congé. Notre objectif est d’assurer leur sécurité, bien entendu. »

« On a des équipes dans toutes les divisions d’affaires du Cirque du Soleil qui sont mobilisées pour aider nos artistes, autant russes qu’ukrainiens. »

Pas de tournée en Russie

Ces artistes qui se trouvaient en Ukraine ou en Russie dans les dernières semaines étaient parfois en attente de la reprise d’un spectacle du Cirque.

D’autres étaient en arrêt de travail pour une blessure ou un traitement.

Même si la Russie est habituellement un très bon marché pour le Cirque du Soleil, la compagnie n’avait pas planifié de tournée dans ce pays à court ou moyen terme.

« Et je ne pense pas qu’on va y aller dans les prochaines années », mentionne la porte-parole.

En ce qui concerne les athlètes russes qui travaillent présentement sur des spectacles du Cirque à Las Vegas ou ailleurs, pourraient-ils devoir éventuellement être remplacés, comme on l’a vu dans d’autres productions ?

« On n’en viendra pas à ça, répond Mme Couillard. Les artistes d’origine russe font partie intégrante de nos employés et de la grande famille du Cirque du Soleil. Ils sont là au même titre que n’importe qui d’autre. »