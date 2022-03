Après un conflit qui a duré 99 jours, les magnats du baseball et l’Association des joueurs ont conclu une entente de cinq ans.

Maintenant que les amateurs de baseball pourront assister aux matchs de leurs favoris, il y a une constatation majeure qu’on doit analyser ensemble. J’y reviendrai à différents aspects qui ont été conclus dans l’entente.

Les propriétaires et l’Association des joueurs sont déconnectés de la réalité. Premièrement, et c’était dans leur droit, le baseball majeur a décrété un lock-out. Cependant ce groupe de milliardaires dirigé par le commissaire Robert Manfred a décidé de faire une croisière mais au lieu d’y aller en bateau, ils ont pris la route panoramique qui longe le Pacifique entre San Francisco et Los Angeles en voiture. Ils ont attendu plus de six semaines pour faire leur première proposition aux joueurs. Je n’ai jamais vu autant de dates butoirs imposées par le commissaire qui étaient aussi menaçantes qu’un pistolet à l’eau vide.

Tony Clark, qui est aujourd’hui le président de l’Association de joueurs, était lui aussi en mode de vacancier. Les deux parties se sont ensuite rencontrées à l’occasion mais ce n’est qu’à la fin de février qu’elles ont commencé à discuter sérieusement .

L’ancien frappeur de puissance Tony Clark et les membres du comité exécutif à la table de négociations croyaient qu’ils avaient l’emprise sur les joueurs.

Une erreur de stratégie monumentale de la part de l’Association des joueurs. Ils ont demandé le vote pour la première fois aux représentants des joueurs de chacune des équipes. Le comité exécutif de l’Association des joueurs a voté 8-0 contre l’entente proposée par le baseball majeur.

Balle rapide haute à l’intérieur

Le droit de vote de l’Association des joueurs est composé de 8 membres du comité exécutif et un représentant des joueurs par équipe pour un total de 38 votes. La réalité a frappé de plein fouet Tony Clark et son groupe. Habituellement, un frappeur après un tel lancer se relève rapidement pour manifester sa confiance. Cette fois, il va demeurer au sol pour une bonne durée et sera très chancelant une fois debout.

Le vote final a été de 28 pour l’entente et 12 contre. C’est-à-dire que seulement quatre équipes ont appuyé Tony Clark. La bonne nouvelle, Clark et Robert Manfred, ils vont quitter leur poste à la fin de la saison car ils ne sont plus en mesure de suivre la parade.

Bonnes nouvelles

Finalement les jeunes joueurs qui regroupent environ 60 % de la ligue seront bien dédommagés financièrement. Le frappeur de choix sera utilisé dans les deux ligues dès cette saison. L’an prochain, la défensive spéciale à l’avant-champ sera abolie, il va y avoir un décompte de 14 secondes avec personne sur les buts et de 19 secondes avec des coureurs sur les buts entre chaque lancer.

Malgré toutes les discussions controversées et les négociations de faux départ, la ligue et le syndicat ont préservé la saison de 162 matchs, avec un format modifié de 12 équipes dans les séries.

Quant aux joueurs, la taxe punitive sur la masse salariale augmente de 20 M$. Ce qui veut dire que les Yankees, les Mets, les Dodgers et les Red Sox ont 20 M$ de plus à leur disponibilité avant d’être pénalisés.

En attendant, bonsoir ! La saison de baseball s’amorcera le 7 avril.