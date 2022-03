Des nouvelles du Venezuela

En novembre dernier, le gouvernement de Nicolás Maduro remportait 20 des 23 États du pays, ainsi que la mairie de Caracas, lors des élections régionales effectuées sous la supervision d’observateurs de l’Union européenne. Une victoire éclatante du chavisme. Pas mal dans un pays assiégé et « bloqueado » par l’empire étatsunien.

Le Venezuela, depuis quelques années, ne peut vendre son pétrole comme et où bon lui semble. En effet, depuis mars 2015, sous le gouvernement de Barack Obama, les États-Unis imposent toutes sortes de sanctions à ceux qui osent défier l’embargo commercial contre le Venezuelaa, comme ils le font avec Cuba. Cela vaut également pour l’équipement technique et les pièces de rechange. Mais surtout, le Venezuela se voit dans l’impossibilité d’acheter les diluants nécessaires pour transformer son pétrole brut en essence raffinée — seul l’Iran a accepté de lui en vendre. Tout cela parce que le Venezuela menacerait la sécurité de la première puissance économique et militaire au monde.

En 2012, le baril de pétrole valait 103,46$. Quatre ans plus tard, il avait chuté à 34,02$. Cette chute catastrophique, ajoutée aux difficultés occasionnées par l’embargo, a provoqué une baisse considérable des revenus de l’État et, par conséquent, du niveau de vie de la population.

C’est dans ce contexte de presque famine que Donald Trump a pris la relève d’Obama. Il va décider de serrer un peu plus la vis, question de provoquer l’asphyxie et la chute du « régime » Maduro. Dans un premier temps, l’administration Trump adopte une série de mesures qui doivent empêcher le Venezuela d’acheter des aliments à l’extérieur de ses frontières. Il faut que la population meure de faim pour qu’elle en vienne à se révolter contre Maduro dont la tête est mise à prix. Même l’Union européenne se met de la partie et pénalise des entreprises qui vendent de la nourriture au gouvernement vénézuélien.

Le fleuron de l’industrie pétrolière vénézuélienne, PDVSA, et ses filiales sont désormais soumis à un sévère embargo commercial. Une de ses filiales, la CITGO, installée aux États-Unis, est saisie. Valeur : 7 milliards $, avec des revenus annuels de 11 milliards $. Une entreprise pétrochimique installée en Colombie, la Monómeros Colombo Venezuelanos, avec un chiffre d’affaire de près de 300 millions, est saisie. La Banque d’Angleterre s’empare des lingots d’or (31 tonnes) qui sont sont déposés dans ses voûtes et qui appartiennent à la Banque centrale du Venezuela. Valeur estimée : 1,2 milliard $. Ces saisies illégales totalisent environ 25 milliards $.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Puis survient l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le pétrole russe étant désormais frappé par un embargo, le prix du baril de brut dépasse aujourd’hui les cent dollars, de quoi rendre heureux, malgré tout, le gouvernement vénézuélien.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche et du Département d’État se sont rendus à Caracas, il y a quelques jours, pour y rencontrer le président Maduro. Pourtant, jusqu’à ce jour, l’administration étatsunienne ne reconnaissait pas Nicolás Maduro comme le président légitime du Venezuela. Jusqu’à maintenant, elle avait accordé son soutien à Juan Guaidó, cet opposant qui s’est auto-proclamé président du pays. Les relations diplomatiques sont d’ailleurs rompues entre les deux pays depuis la réélection de Nicolás Maduro, en 2018, et Washington y a fermé son ambassade.

Le but de cette visite impromptue est de connaître les dispositions du gouvernement Maduro relativement à la vente de pétrole aux États-Unis, ce même pays qui impose un solide blocus au Venezuela, un des trois pays de « l’axe du mal ». On en n’est pas à une contradiction près. Le président Maduro s’est dit intéressé, bien évidemment, mais il a exigé, comme préalable, la levée des sanctions contre son pays. On peut aussi penser que les États-Unis vont tenter de briser l’alliance entre les présidents russe et vénézuélien, qui s’étaient rencontrés à Moscou en 2019. Mais cela est moins sûr...