Des tomates complètement flyées !

Avec près de 200 millions de tonnes récoltées chaque année, la tomate est assurément l’un des légumes les plus appréciés et cultivés sur la planète.

Si vous êtes amateur d’agriculture urbaine et passionné par ce délicieux fruit, vous voudrez certainement cultiver dans votre potager ou sur votre terrasse cet été l’une des étonnantes variétés décrites dans cette chronique.

Barry’s Crazy

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom

‘Barry’s Crazy’ produit des petites tomates allongées, de couleur jaune pâle, dont la saveur est légèrement acidulée. Ce cultivar particulièrement productif arbore des grappes pouvant porter près d’une quarantaine de fruits !

Type : indéterminé

(tuteurage nécessaire) Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 75

Black Strawberry

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom

Cette variété forme de surprenants fruits striés de jaune verdâtre, de rose et de violet, dont le goût fruité recèle des notes de raisin et de prune. ‘Black Strawberry’ est un excellent choix pour ceux qui souhaitent cultiver des plants de tomates robustes, hâtifs et productifs, mais qui ne veulent toutefois pas sacrifier la qualité gustative. Voilà une tomate idéale pour les amateurs de sensations fortes !

Type : indéterminé

(tuteurage nécessaire) Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 60

Pink Fang

Photo courtoisie, Croatian Seeds

Cette variété très originale produit de longs fruits cylindriques dont l’extrémité est curieusement renflée. Ces tomates de couleur rose sont idéales pour la confection de sauces.

Type : indéterminé

(tuteurage nécessaire) Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 80

Green Zebra

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom

Reconnu pour sa vigueur et sa grande productivité, le cultivar ‘Green Zebra’ porte des fruits ronds à pelure vert jaunâtre marquée de stries de couleur vert foncé, recelant une saveur riche et sucrée.

Type : indéterminé

(tuteurage nécessaire) Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 75

IndigoTM – Cherry Drops

PHoto courtoisie

Ce cultivar de tomate qui atteint environ 1,20 mètre de hauteur produit une abondance de petits fruits dont la partie exposée au soleil prend une spectaculaire teinte violette et la partie à l’ombre, une couleur rouge.

Type : déterminé

Espace entre les plants : 45 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 70

Orange Icicle

Photo courtoisie, Baker Creek Heirloom

Ce cultivar originaire d’Ukraine présente de curieuses tomates de forme allongée, à la pelure de couleur orange. Il s’agit d’une variété de tomate peu juteuse, de type romaine, idéale pour la confection de salsas et de sauces à spaghetti.

Type : indéterminé

Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 70

Mushroom Basket

Photo courtoisie

Voici un cultivar de tomate absolument indescriptible qui ne laissera personne indifférent. Avec ses énormes fruits rouges fortement côtelés, il s’agit assurément de l’une des variétés de tomates les plus étranges et surprenantes qui soient !

Type : indéterminé

Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 75

Sart Roloise

Photo courtoisie, Deaflora

Ce cultivar produit de gros fruits jaunes aux côtes de couleur pourpre et à la saveur complexe, douce et fruitée avec une pointe d’acidité. Il s’agit d’une variété de type beefsteak produisant des tomates pesant parfois plus de 400 grammes.

Type : indéterminé

Espace entre les plants : 60 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 85

Où vous procurer les tomates présentées dans cette chronique ?

Fleurs Johanne et Esthel (plants)

1200, chemin de Saint-Jean

Laprairie (Québec)

450 444-4451