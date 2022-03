[EN DIRECT] 17e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La guerre en Ukraine se poursuit pour une 17e journée, alors que les forces russes resserrent l’étau sur Kyïv et continuent sans répit les bombardements sur d’autres villes ukrainiennes.

Samedi matin, les médias locaux rapportaient que des sirènes d’avertissement anti-bombardement sonnaient sur l’ensemble du territoire ukrainien, notamment à Kyïv, Odessa, Dnipro et Kharkiv.

L'essentiel de la 17e journée de guerre en trois points:

Voici les derniers développements, minute par minute

À LIRE | Chrystia Freeland espionnée par la Russie depuis 30 ans

La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, est une cible de choix pour l’espionnage et les campagnes de désinformation des services secrets russes depuis plus de 30 ans.

Photo d'archives, AFP

À LIRE | Ukraine: ils restent avec les animaux au péril de leur vie

Alors que des premiers bombardements sont survenus jeudi, à Dnipro dans l’est du pays, une Ukrainienne refuse de quitter la ville afin de continuer à s’occuper d’animaux vulnérables et pris en charge par le refuge qu’elle supervise, malgré les risques que cela comporte.

Photo courtoisie

7h22 | Maire ukrainien enlevé par les Russes: Zelensky demande l'aide de Macron et Scholz

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à aider à faire libérer le maire de la ville ukrainienne de Melitopol, enlevé la veille par les Russes selon Kiev.

AFP

7h06 | L'Allemagne envisage de se passer du pétrole russe d'ici fin 2022

L'Allemagne envisage de pouvoir se passer du charbon russe d'ici l'automne et du pétrole russe quasiment d'ici la fin de l'année, a annoncé samedi son ministre de l'Économie.

AFP

«Chaque jour, voire chaque heure en fait, nous disons un peu plus adieu aux importations russes», a déclaré l'écologiste Robert Habeck au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

6h39 | La Russie menace de cibler les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a menacé samedi les États-Unis, affirmant que la Russie pourrait prendre pour cible leurs livraisons d’armes à l’Ukraine, où l’armée russe avance depuis deux semaines.

AFP

6h27 | Nouvel entretien téléphonique en cours entre Scholz, Macron et Poutine

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz s'entretenaient une nouvelle fois samedi avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine, au lendemain du sommet de Versailles, a indiqué l'Elysée.

6h06 | Des ingénieurs russes inspectent la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, selon l'agence ukrainienne Energoatom

Des responsables du géant du nucléaire russe, Rosatom, sont arrivés vendredi à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, bombardée le 4 mars et occupée depuis par les Russes, se disant là pour vérifier le niveau de radiation, a indiqué l’agence nucléaire ukrainienne Energoatom.

AFP

6h02 | Bombardement d'une mosquée à Marioupol: silence d'Ankara, inquiétude des proches

Le gouvernement turc refusait de réagir samedi aux informations rapportant le bombardement de la mosquée de Marioupol en Ukraine, dans laquelle de nombreux citoyens turcs auraient trouvé refuge, suscitant l'anxiété de leurs proches.

Le ministère turc des Affaires étrangères, contacté par l'AFP, a affirmé «ne pas avoir d'information».

6h00 | Les forces russes encerclent Kiev et bloquent Marioupol

Les forces russes resserrent l’étau samedi sur Kyïv et continuent sans répit les bombardements sur d’autres villes ukrainiennes, touchant plusieurs hôpitaux à Mykolaïv et une mosquée dans la cité portuaire stratégique de Marioupol, dévastée par deux semaines de siège.

AFP

À LIRE | L’avion privé de l’oligarque Eugene Shvidler, le luxueux Global 6500 fabriqué par Bombardier, vient tout juste d’être saisi par le Royaume-Uni, ont rapporté plusieurs médias.

Photos courtoisie et d'archives, REUTERS

4h47 | Plusieurs hôpitaux touchés par des bombardements à Mykolaïv

Dans la ville portuaire de Mykolaïv (sud), les bombardements n’ont quasiment pas cessé de la nuit, touchant notamment un centre de soins pour le cancer et un hôpital ophtalmologique, selon une journaliste de l’AFP.

4h25 | Une mosquée abritant 80 civils bombardée à Marioupol, selon le MAE ukrainien

Une mosquée abritant 80 civils, dont des Turcs, a été bombardée à Marioupol, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères ukrainien sans préciser quand cela s’était produit.

4h09 | L'Italie gèle un yacht d'un autre oligarque russe pour 530 millions d'euros

Les autorités italiennes ont annoncé samedi avoir gelé un yacht d'une valeur de 530 millions d'euros appartenant à l'oligarque russe Andrei Melnichenko, visé par les sanctions de l'Union européenne, après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

AFP

3h34 | Pologne: du «bouclier anti-inflation» au «bouclier anti-Poutine»

Le premier ministre polonais a annoncé samedi que les mesures temporaires prises fin novembre pour combattre la forte inflation seraient prolongées et que son gouvernement préparait aussi un «bouclier anti-Poutine» destiné à soutenir les secteurs de l’économie affectés par la guerre en Ukraine.

3h08 | Ukraine: l’UE veut aider les agriculteurs sans sacrifier le « verdissement » des cultures

Bruxelles prépare des aides aux agriculteurs pour contrer l’impact de la guerre en Ukraine, mais défend sa stratégie pour verdir les cultures en sabrant l’usage des pesticides — un plan remis en cause par des États, eurodéputés et organisations agricoles au nom de la « souveraineté alimentaire ».

2h40 | La Russie affirme que les sanctions pourraient provoquer la chute de l'ISS

Les sanctions occidentales introduites contre la Russie pourraient provoquer la chute de la Station spatiale internationale, a affirmé samedi Dmitri Rogozine, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, demandant leur levée.

AFP

2h29 | La notoriété d'Angela Merkel écornée par l'invasion russe de l'Ukraine

Jusqu'à peu encore louée comme une des plus grandes dirigeantes européennes de l'après-guerre, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel voit son bilan réévalué et critiqué pour sa politique de proximité avec Moscou durant ses 16 ans au pouvoir.

AFP

Érigée par certains médias comme la «dirigeante du monde libre» après l'élection du controversé Donald Trump aux États-Unis en 2016, l'ancienne cheffe de gouvernement de centre-droit se voit désormais accusée d'avoir accru la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe tout en n'ayant pas investi suffisamment dans la Défense.

0h45 | Grèce: l’irréductible capital sympathie pour Moscou, malgré la guerre en Ukraine

«On est soit du côté de la paix et du droit international, soit contre», a exhorté le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, annonçant un convoi d’aide humanitaire en Ukraine.

AFP

Mais pour de nombreux Grecs, après des siècles de liens étroits religieux, culturels et même existentiels avec la Russie, le choix n’est pas aussi évident.

0h45 | Dépeuplée, l’Europe de l’Est s’ouvre aux Ukrainiens... pour l’instant

Réfugiés par millions, les Ukrainiens arrivent dans des pays d’Europe centrale et orientale proches culturellement et qui voient d’un bon œil cette potentielle main-d’œuvre qualifiée... tout en s’inquiétant d’un point de rupture.

AFP

À LIRE | Nos chroniques

À VOIR AUSSI