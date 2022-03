Exploitation sexuelle : quand la séduction piège les mineurs

L’exploitation sexuelle des mineurs est un sujet bien présent dans l’actualité au Québec : aux nouvelles, sur les médias sociaux, à la radio, dans nos demeures.

Une série télé, diffusée il y a quelques années, avait d’ailleurs semé tout un émoi au sein de la population en levant le voile sur cette problématique encore méconnue ou insoupçonnée et pourtant bien réelle.

Plus récemment, des opérations policières, visant le milieu de l’exploitation sexuelle, nous rappelaient à quel point il est important de bien identifier les pièges qui guettent nos jeunes afin de mieux les protéger.

Ça commence bien, mais ça finit toujours mal

Au début, c’est souvent la belle vie : partys chics « tout inclus », abondance de cadeaux (téléphone cellulaire, vêtements griffés, bijoux), voyages payés, spectacles dans les loges, déplacements en voiture de luxe, etc.

La jeune victime s’attache à son exploiteur (son éventuel proxénète), en devient amoureuse ou dépendante... et c’est là que le piège se referme.

Pour la plupart des personnes victimes, il faut ensuite payer pour les cadeaux reçus, pour la drogue offerte, pour demeurer en relation avec lui, ou tout simplement pour rester en vie.

Manipulée par son exploiteur, la victime est amenée à croire, à tort, qu’elle n’a pas d’autres choix que d’offrir des services sexuels.

Bien que certaines victimes ne se perçoivent pas comme telles, leur consentement est rarement libre et éclairé. Il devient ensuite difficile de sortir de l’emprise du proxénète.

Reconnaître les pièges

Si on peut mesurer toute la détresse des jeunes victimes de l’exploitation sexuelle, on s’imagine moins que ces tristes histoires débutent généralement de manière bien anodine : une personne qui tombe sous le charme d’un exploiteur qui se montre faussement bienveillant, généreux et protecteur.

En effet, peu importe la manière dont les exploiteurs s’y prennent pour approcher leurs victimes, la séduction et la manipulation jouent souvent un rôle crucial.

Et les pièges sont nombreux, comme le recrutement par l'entremise des médias sociaux (demande d’amitié ou de clavardage par un « ami d’ami » ou un inconnu qui insiste pour une rencontre en personne).

L’accès au luxe sans explication ou de l’aide spontanée venant de personnes inconnues sont d’autres façons de recruter sournoisement les victimes. Certains exploiteurs vont aussi user de leur pouvoir de persuasion pour pousser la victime à les aider à rembourser une dette.

Toutes ces stratégies ne sont que le déclencheur d’un engrenage qui se déploie lentement, mais sûrement. Pour la jeune victime, tout peut dérailler rapidement après quelques mois ou seulement quelques semaines, et parfois même quelques jours.

Campagne du gouvernement du Québec

Des signes qui ne mentent pas

Bien qu’il y ait des facteurs qui font en sorte que certains jeunes sont plus à risque que d’autres de tomber dans le piège – usage de drogues, fugues, peine d’amour, intimidation, manque de confiance en soi, etc. –, personne n’est à l’abri de l’exploitation sexuelle.

L'entourage se doit d'être vigilant, surtout s'il observe ces signes : Le jeune utilise deux cellulaires Son comportement ou son style vestimentaire ont changé Son réseau d'amis n'est plus le même Il découche souvent sans préavis

Obtenir de l’aide

Découvrir que son enfant ou que son ami est tombé dans la spirale de l’exploitation sexuelle, ou qu’il est sur le point d’y tomber, peut donner le vertige. L’important est de se montrer ouvert et à l’écoute, de ne pas juger afin de conserver la relation.

Pour l’aider et vous aider, n’hésitez pas à contacter Info-aide violence sexuelle, une ligne téléphonique dédiée aux victimes et à leurs proches, accessible 24/7 partout au Québec (1 888 933-9007).

Plusieurs autres ressources peuvent également vous épauler : consultez la liste sur le site Québec.ca/exploitationsexuelle.