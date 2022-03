La Russie est-elle en train d’entourer Kyïv dans le but de l'«asphyxier»?

Les dernières images satellitaires de l’Ukraine, diffusées vendredi, montrent la dispersion du convoi russe autour de la capitale ukrainienne, Kyïv.

«Je vois de la progression qui se fait en direction de l’ouest, ils ont besoin d’espace pour déployer leur système», analyse Simon Leduc, ancien officier de renseignements militaires, en entrevue à l’émission Le bilan.

Auparavant concentrée à un seul endroit, l’armée russe semble avoir modifié sa stratégie.

«Ils sont organisés par groupes de bataillons de combat et là, chacun des groupes de bataillons va avoir des tâches. Graduellement, ils étaient tous concentrés et là, ils vont se répandre et graduellement entourer Kyïv dans le but fort probable de l’asphyxier», soutient le spécialiste.

