Laurent Dubreuil obtient le feu vert

Après une semaine dans sa chambre à Hamar, Laurent Dubreuil a obtenu la confirmation ce midi qu’il pourra être sur la ligne départ, demain, à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste présentée à Heerenveen aux Pays-Bas.

Testé positif à la COVID-19, vendredi dernier, alors qu’il se trouvait en très bonne position de remporter l’or au championnat mondial sprint, Dubreuil a vécu toute la gamme des émotions au cours des derniers jours.

Testé à tous les jours, le meneur au classement de la Coupe du monde sur 500m a vu sa valeur CT fluctuer allègrement. Après un test de 28, mercredi, il a chuté à 22, jeudi. Sa valeur CT a remonté à 30, vendredi, ce qui lui a permis de recevoir le feu vert de l’équipe médicale et de pouvoir intégrer la bulle de Heerenveen. Une valeur CT de 30 est le minimum qui confirme que le virus n’est plus contagieux.

Dubreuil sera sur le premier vol à 6h 30 demain matin et prendra le départ du premier 500m à 13 h 30.

Afin de maximiser les chances que son corps récupère, Dubreuil n’a pas chaussé ses longues lames depuis jeudi dernier alors qu’il avait remporté le premier 500m du mondial sprint et terminé en 3e place du 1000m pour se retrouver en première place au cumulatif. Quelques balades à l’extérieur pour prendre l’air ont été ses seules activités physiques de la dernière semaine.

Avec deux courses au calendrier, Dubreuil occupe le premier rang au classement cumulatif avec une priorité de 69 points sur le Japonais Wataru Morishige. Ses compatriotes Tatsuya Shinhama et Yuma Murukami pointent au 3e et 4e rang respectivement et sont aussi dans la lutte au titre.

Pour la finale de la Coupe du monde, les points sont doublés. Une victoire procure 120 points au lieu de 60 comme c’est le cas habituellement.

Plus de détails vont suivre...