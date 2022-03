Le Canada sanctionne le milliardaire russe Roman Abramovich

Ottawa a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre des fonctionnaires et des collaborateurs russes proches du régime de Vladimir Poutine, dont le propriétaire du club de soccer anglais de Chelsea, Roman Abramovich.

• À lire aussi: Un oligarque russe au cœur de la guerre contre Hydro dans le Maine

• À lire aussi: Les rares nouvelles sortant de Marioupol racontent le désespoir

• À lire aussi: Ukraine : frappes russes sur un centre pour personnes handicapées près de Kharkiv

Outre le milliardaire de 55 ans, les sanctions du gouvernement Trudeau visent Ella Aleksandrovna Pamfilova, Alisher Burkhanovich Usmanov, Elena Evgenievna Morozova et Igor Vladimirovich Yanchuk.

Ces personnalités «ont été sanctionnées en raison de leur complicité à l’égard de la décision du président Poutine d’envahir un pays pacifique et souverain», a indiqué Ottawa dans un communiqué.

Une trentaine d’entités opérant dans les secteurs des finances, de la défense et de l’énergie ont été également sanctionnées par le Canada pour leur rôle permettant ou soutenant «l’invasion non provoquée et injustifiable de l’Ukraine par le président Poutine».